https://ria.ru/20200921/chekhiya-1577530451.html

Глава минздрава Чехии покинул пост из-за роста числа заболевших COVID-19

Глава минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:34

2020-09-21T09:34

2020-09-21T09:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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<strong>ПРАГА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава минздрава <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом."После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения", - заявил Войтех журналистам.Он добавил, что тем самым он хочет освободить простор для новых решений по борьбе с распространением коронавируса. По словам Войтеха, он уже проинформировал об этом премьера Андрея Бабиша.Бабиш 18 сентября заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр "должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал".В последние недели в Чехии резко возросло число заболевших коронавирусом. В четверг число новых больных достигло 3130 человек, что было наивысшим показателем среди всех стран Центральной Европы. Многие политики страны, прежде всего, оппозиционные, считали, что минздрав опаздывает с принятием важных решений в борьбе с эпидемией.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

чехия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире