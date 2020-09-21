https://ria.ru/20200921/chekhiya-1577530451.html
Глава минздрава Чехии покинул пост из-за роста числа заболевших COVID-19
Глава минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:34
2020-09-21T09:34
2020-09-21T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава минздрава <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом."После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения", - заявил Войтех журналистам.Он добавил, что тем самым он хочет освободить простор для новых решений по борьбе с распространением коронавируса. По словам Войтеха, он уже проинформировал об этом премьера Андрея Бабиша.Бабиш 18 сентября заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр "должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал".В последние недели в Чехии резко возросло число заболевших коронавирусом. В четверг число новых больных достигло 3130 человек, что было наивысшим показателем среди всех стран Центральной Европы. Многие политики страны, прежде всего, оппозиционные, считали, что минздрав опаздывает с принятием важных решений в борьбе с эпидемией.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире
ПРАГА, 21 сен – РИА Новости.
Глава минздрава Чехии
Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.
"После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения", - заявил Войтех журналистам.
Он добавил, что тем самым он хочет освободить простор для новых решений по борьбе с распространением коронавируса. По словам Войтеха, он уже проинформировал об этом премьера Андрея Бабиша.
Бабиш 18 сентября заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр "должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал".
В последние недели в Чехии резко возросло число заболевших коронавирусом. В четверг число новых больных достигло 3130 человек, что было наивысшим показателем среди всех стран Центральной Европы. Многие политики страны, прежде всего, оппозиционные, считали, что минздрав опаздывает с принятием важных решений в борьбе с эпидемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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