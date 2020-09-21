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Кудрин назвал ключевые проблемы исполнения бюджета в 2019 году
Проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов, сообщил глава... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:29
2020-09-21T16:29
алексей кудрин
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов, сообщил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."В 2019 году неисполнение бюджета составило 1 триллион 121 миллиард рублей. Эти деньги не попали в экономику и замедлили ее рост. Безусловно, Центральный банк всегда регулирует денежную массу в экономике, и он это учел. Но все же правительство не должно замораживать такое количество денег. Если планировали, то надо исполнять", - сказал он, выступая на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам.В целом оценивая итоги прошлого года, Кудрин отметил, что по меркам 2020 года его даже можно назвать успешным, однако, если рассматривать 2019 год отдельно, то он все-таки стал "годом замедления"."Большинство показателей снижались. Например, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном. Существенно замедлились инвестиции – с роста в 5,4% в 2018 году до всего 1,7% в 2019 году. Это замедление показывает, что у нас проблема не в пандемии. У нас недостаточно структурных мер, которые могут запустить реальный инвестиционный рост. Нам нужно по-прежнему возвращаться к фундаментальным проблемам нашей экономики, не только связанным с пандемией", - подчеркнул глава Счетной палаты.Кудрин также обратил внимание на проблему Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). "Тут у нас новый рекорд. Самый низкий уровень исполнения за 20 лет – 77,2%. Четверть объектов не сданы. Объем неисполнения составил 192,6 миллиарда рублей", - указал он.Отдельное внимание Кудрин уделил проблеме оценки результативности госпрограмм. По мнению главы Счетной палаты, в 2019 году их исполнение оценивалось искаженно и формально. "Пока получается, что мы не знаем реальной оценки исполнения госпрограмм", – отметил он.
https://ria.ru/20200919/strakhovanie-1577474255.html
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алексей кудрин, госдума рф, экономика

Кудрин назвал ключевые проблемы исполнения бюджета в 2019 году

16:29 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"В 2019 году неисполнение бюджета составило 1 триллион 121 миллиард рублей. Эти деньги не попали в экономику и замедлили ее рост. Безусловно, Центральный банк всегда регулирует денежную массу в экономике, и он это учел. Но все же правительство не должно замораживать такое количество денег. Если планировали, то надо исполнять", - сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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В целом оценивая итоги прошлого года, Кудрин отметил, что по меркам 2020 года его даже можно назвать успешным, однако, если рассматривать 2019 год отдельно, то он все-таки стал "годом замедления".
"Большинство показателей снижались. Например, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном. Существенно замедлились инвестиции – с роста в 5,4% в 2018 году до всего 1,7% в 2019 году. Это замедление показывает, что у нас проблема не в пандемии. У нас недостаточно структурных мер, которые могут запустить реальный инвестиционный рост. Нам нужно по-прежнему возвращаться к фундаментальным проблемам нашей экономики, не только связанным с пандемией", - подчеркнул глава Счетной палаты.
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Кудрин также обратил внимание на проблему Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). "Тут у нас новый рекорд. Самый низкий уровень исполнения за 20 лет – 77,2%. Четверть объектов не сданы. Объем неисполнения составил 192,6 миллиарда рублей", - указал он.
Отдельное внимание Кудрин уделил проблеме оценки результативности госпрограмм. По мнению главы Счетной палаты, в 2019 году их исполнение оценивалось искаженно и формально. "Пока получается, что мы не знаем реальной оценки исполнения госпрограмм", – отметил он.
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Алексей КудринГосдума РФЭкономика
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