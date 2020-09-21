Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200921/boyarskiy-1577576450.html
Путин наградил Михаила Боярского орденом
Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:27
2020-09-21T22:27
культура
культура
россия
новости культуры
михаил боярский
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:69:3072:1797_1400x0_80_0_0_37be71e91b96f57829ec656790da2427.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил артиста <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Боярского</a> орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.Кроме того, за вклад в российское искусство были награждены: орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a> Николай Мортон; орденом Почета Винера Ганеева, Наталия Грамолина, Юрий Мерденов; орденом Дружбы Николай Копылов, <a href="http://ria.ru/person_Levitin_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Левитин</a> и Петр Семак.
https://ria.ru/20191226/1562892855.html
За какие такие заслуги?
21
Серж, а сколько тебе лет?!... Так вот,как подрастёшь то узнаешь ...недоросль.
10
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7ee5741ee0f509840f29c2d96ecf6444.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, новости культуры, михаил боярский, владимир путин, общество

Путин наградил Михаила Боярского орденом

22:27 21.09.2020
2873
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
26 декабря 2019, 20:05Культура
Знаменитости поздравили Михаила Боярского с 70-летием
Кроме того, за вклад в российское искусство были награждены: орденом Александра Невского Николай Мортон; орденом Почета Винера Ганеева, Наталия Грамолина, Юрий Мерденов; орденом Дружбы Николай Копылов, Михаил Левитин и Петр Семак.
64410345
Обсудить4
КультураКультураРоссияНовости культурыМихаил БоярскийВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
За какие такие заслуги?
21 сентября, 22:33
СержСерж
10000011
Серж, а сколько тебе лет?!... Так вот,как подрастёшь то узнаешь ...недоросль.
22 сентября, 02:03
Aleksandr63sAleksandr63s
1000000
Рекомендуем
Стюардесса
Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
Дорога в окрестностях Судака
В Госдуме прокомментировали инцидент с представителем Крыма в ООН
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке
Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
Президент США Дональд Трамп
Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
Автомобили полиции
Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины
Города России. Иркутск
Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Машина скорой помощи
На трассе Курган —Тюмень из-за кабана разбились четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния