https://ria.ru/20200921/boyarskiy-1577576450.html

Путин наградил Михаила Боярского орденом

Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T22:27

2020-09-21T22:27

2020-09-21T22:27

культура

культура

россия

новости культуры

михаил боярский

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил артиста <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Боярского</a> орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.Кроме того, за вклад в российское искусство были награждены: орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a> Николай Мортон; орденом Почета Винера Ганеева, Наталия Грамолина, Юрий Мерденов; орденом Дружбы Николай Копылов, <a href="http://ria.ru/person_Levitin_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Левитин</a> и Петр Семак.

https://ria.ru/20191226/1562892855.html

Серж За какие такие заслуги? 21

Aleksandr63s Серж, а сколько тебе лет?!... Так вот,как подрастёшь то узнаешь ...недоросль. 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, новости культуры, михаил боярский, владимир путин, общество