https://ria.ru/20200921/boyarskiy-1577576450.html
Путин наградил Михаила Боярского орденом
Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:27
2020-09-21T22:27
2020-09-21T22:27
культура
культура
россия
новости культуры
михаил боярский
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:69:3072:1797_1400x0_80_0_0_37be71e91b96f57829ec656790da2427.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил артиста <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Боярского</a> орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.Кроме того, за вклад в российское искусство были награждены: орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a> Николай Мортон; орденом Почета Винера Ганеева, Наталия Грамолина, Юрий Мерденов; орденом Дружбы Николай Копылов, <a href="http://ria.ru/person_Levitin_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Левитин</a> и Петр Семак.
https://ria.ru/20191226/1562892855.html
Серж
За какие такие заслуги?
21
Aleksandr63s
Серж, а сколько тебе лет?!... Так вот,как подрастёшь то узнаешь ...недоросль.
10
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7ee5741ee0f509840f29c2d96ecf6444.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, новости культуры, михаил боярский, владимир путин, общество