https://ria.ru/20200921/borisov-1577553028.html

Стали известны дата и место похорон ведущего "Русского лото" Борисова

Церемония прощания с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене театрального института имени Щукина, похороны пройдут на Востряковском кладбище,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:06

2020-09-21T15:06

2020-09-21T16:08

культура

умер михаил борисов

михаил борисов

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаилом Борисовым</a> состоится 23 сентября на Большой сцене театрального института имени Щукина, похороны пройдут на Востряковском кладбище, сообщается на сайте института."Мы откроем двери 23 сентября в 10:00. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00. Похоронят Михаила Борисовича на Востряковском кладбище", - говорится в сообщении.Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 19 сентября. Он много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, михаил борисов, общество