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https://ria.ru/20200921/borisov-1577553028.html
Стали известны дата и место похорон ведущего "Русского лото" Борисова
Церемония прощания с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене театрального института имени Щукина, похороны пройдут на Востряковском кладбище,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:06
2020-09-21T16:08
культура
умер михаил борисов
михаил борисов
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаилом Борисовым</a> состоится 23 сентября на Большой сцене театрального института имени Щукина, похороны пройдут на Востряковском кладбище, сообщается на сайте института."Мы откроем двери 23 сентября в 10:00. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00. Похоронят Михаила Борисовича на Востряковском кладбище", - говорится в сообщении.Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 19 сентября. Он много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
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умер михаил борисов, михаил борисов, общество

Стали известны дата и место похорон ведущего "Русского лото" Борисова

15:06 21.09.2020 (обновлено: 16:08 21.09.2020)
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© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Церемония прощания с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене театрального института имени Щукина, похороны пройдут на Востряковском кладбище, сообщается на сайте института.
"Мы откроем двери 23 сентября в 10:00. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00. Похоронят Михаила Борисовича на Востряковском кладбище", - говорится в сообщении.
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 19 сентября. Он много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 20:55
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3251914
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КультураУмер Михаил БорисовМихаил БорисовОбщество
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