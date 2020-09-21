https://ria.ru/20200921/borisov-1577527529.html

Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"

Артистка Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи со смертью ведущего Михаила Борисова и назвала его своим учителем. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:15

2020-09-21T06:15

2020-09-21T06:15

шоу-бизнес

умер михаил борисов

михаил борисов

россия

нонна гришаева

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Артистка <a href="http://ria.ru/person_Nonna_Grishaeva/" target="_blank" data-auto="true">Нонна Гришаева</a> выразила соболезнования в связи со смертью ведущего <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаила Борисова</a> и назвала его своим учителем.Актриса опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFWaF9bCUO-/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> совместную фотографию с Борисовым и призналась, что ей очень сложно подобрать слова.Она считает, что единственный способ пережить горе — "взять себя в руки и выйти на сцену".Борисова госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако его не спасли. Сестра актера Нина Борисова, говоря о возможных причинах смерти, предположила, что это могли быть проблемы с сердцем.Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html

https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, умер михаил борисов, михаил борисов, россия, нонна гришаева, общество