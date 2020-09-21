https://ria.ru/20200921/borisov-1577527529.html
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Артистка Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи со смертью ведущего Михаила Борисова и назвала его своим учителем. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:15
2020-09-21T06:15
2020-09-21T06:15
шоу-бизнес
умер михаил борисов
михаил борисов
россия
нонна гришаева
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Артистка <a href="http://ria.ru/person_Nonna_Grishaeva/" target="_blank" data-auto="true">Нонна Гришаева</a> выразила соболезнования в связи со смертью ведущего <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаила Борисова</a> и назвала его своим учителем.Актриса опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFWaF9bCUO-/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> совместную фотографию с Борисовым и призналась, что ей очень сложно подобрать слова.Она считает, что единственный способ пережить горе — "взять себя в руки и выйти на сцену".Борисова госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако его не спасли. Сестра актера Нина Борисова, говоря о возможных причинах смерти, предположила, что это могли быть проблемы с сердцем.Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html
https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, умер михаил борисов, михаил борисов, россия, нонна гришаева, общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Артистка Нонна Гришаева
выразила соболезнования в связи со смертью ведущего Михаила Борисова
и назвала его своим учителем.
Актриса опубликовала в Instagram
совместную фотографию с Борисовым и призналась, что ей очень сложно подобрать слова.
"Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни. Очень больно и страшно Вас потерять", — призналась Гришаева.
Она считает, что единственный способ пережить горе — "взять себя в руки и выйти на сцену".
Борисова госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако его не спасли. Сестра актера Нина Борисова, говоря о возможных причинах смерти, предположила, что это могли быть проблемы с сердцем.
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.
Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.