https://ria.ru/20200921/bodibilding-1577546637.html

Тело — в дело: соревнования бодибилдеров в Краснодаре

В Краснодаре в минувшие выходные состоялся чемпионат Южного федерального округа по бодибилдингу и фитнесу "Самсон-47". Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:16

2020-09-21T15:16

2020-09-21T18:07

краснодар

фото

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В Краснодаре в минувшие выходные состоялся чемпионат Южного федерального округа по бодибилдингу и фитнесу "Самсон-47". Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru.

Варфоломей Феоклистович Какие они там все страшные ... и главное зачем? Это ж совсем не полезное занятие для здоровья ... 27

Dialint62 У мужчин это смотрится классно. А вот женщин мы любим за нежность и хрупкость. Им это точно не идёт. 12

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краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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