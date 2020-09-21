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Тело — в дело: соревнования бодибилдеров в Краснодаре
В Краснодаре в минувшие выходные состоялся чемпионат Южного федерального округа по бодибилдингу и фитнесу "Самсон-47". Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.09.2020
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краснодар
фото
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В Краснодаре в минувшие выходные состоялся чемпионат Южного федерального округа по бодибилдингу и фитнесу "Самсон-47". Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru.
Какие они там все страшные ... и главное зачем? Это ж совсем не полезное занятие для здоровья ...
27
У мужчин это смотрится классно. А вот женщин мы любим за нежность и хрупкость. Им это точно не идёт.
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краснодар
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краснодар, фото, фото

Тело — в дело: соревнования бодибилдеров в Краснодаре

15:16 21.09.2020 (обновлено: 18:07 21.09.2020)
5009
Читать ria.ru в
В Краснодаре в минувшие выходные состоялся чемпионат Южного федерального округа по бодибилдингу и фитнесу "Самсон-47". Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Соревнования бодибилдеров "Самсон" проводят каждый год.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
1 из 10

Соревнования бодибилдеров "Самсон" проводят каждый год.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Турнир привлекает к участию атлетов из разных регионов.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
2 из 10

Турнир привлекает к участию атлетов из разных регионов.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

В этом году первенство было намечено на август, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
3 из 10

В этом году первенство было намечено на август, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Чемпионат состоялся в Краснодаре 19-20 сентября.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
4 из 10

Чемпионат состоялся в Краснодаре 19-20 сентября.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Соревнования проводятся в разных категориях: от классического и атлетического бодибилдинга до фитнес-бикини и велнес-фитнеса.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
5 из 10

Соревнования проводятся в разных категориях: от классического и атлетического бодибилдинга до фитнес-бикини и велнес-фитнеса.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Целью чемпионата организаторы называют развитие бодибилдинга, фитнеса и силовых видов спорта.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
6 из 10

Целью чемпионата организаторы называют развитие бодибилдинга, фитнеса и силовых видов спорта.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Краснодарская федерация бодибилдинга создана в 1988 году на базе клуба культуризма "Самсон".

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
7 из 10

Краснодарская федерация бодибилдинга создана в 1988 году на базе клуба культуризма "Самсон".

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Сегодня федерация объединяет около ста клубов.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
8 из 10

Сегодня федерация объединяет около ста клубов.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Первый чемпионат по бодибилдингу "Самсон" провели в 1992 году.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
9 из 10

Первый чемпионат по бодибилдингу "Самсон" провели в 1992 году.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Eduard Korniyenko

В 1999 году был открыт первый в нашей стране Музей культуризма.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
10 из 10

В 1999 году был открыт первый в нашей стране Музей культуризма.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
5427114110
Обсудить10
КраснодарФото
Популярные комментарии
Какие они там все страшные ... и главное зачем? Это ж совсем не полезное занятие для здоровья ...
21 сентября, 16:27
ВФВарфоломей Феоклистович
2210004
У мужчин это смотрится классно. А вот женщин мы любим за нежность и хрупкость. Им это точно не идёт.
21 сентября, 16:20
DDialint62
1000101
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