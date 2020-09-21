Тело — в дело: соревнования бодибилдеров в Краснодаре
Соревнования бодибилдеров "Самсон" проводят каждый год.
Турнир привлекает к участию атлетов из разных регионов.
В этом году первенство было намечено на август, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли.
В этом году первенство было намечено на август, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли.
Чемпионат состоялся в Краснодаре 19-20 сентября.
Соревнования проводятся в разных категориях: от классического и атлетического бодибилдинга до фитнес-бикини и велнес-фитнеса.
Соревнования проводятся в разных категориях: от классического и атлетического бодибилдинга до фитнес-бикини и велнес-фитнеса.
Целью чемпионата организаторы называют развитие бодибилдинга, фитнеса и силовых видов спорта.
Целью чемпионата организаторы называют развитие бодибилдинга, фитнеса и силовых видов спорта.
Краснодарская федерация бодибилдинга создана в 1988 году на базе клуба культуризма "Самсон".
Краснодарская федерация бодибилдинга создана в 1988 году на базе клуба культуризма "Самсон".
Сегодня федерация объединяет около ста клубов.
Первый чемпионат по бодибилдингу "Самсон" провели в 1992 году.
В 1999 году был открыт первый в нашей стране Музей культуризма.