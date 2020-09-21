https://ria.ru/20200921/bioplastik-1577329181.html

В Красноярском крае из зерна будут производить биопластик

В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и создаст РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

2020-09-21T10:36

хорошие новости

хорошие новости

красноярский край

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и создаст новые рабочие места для местных жителей.В докладе инициатора идеи, министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонида Шорохова сказано, что полилактид, производимый из пшеницы, может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды, что частично решит вопрос загрязнения окружающей среды.Мощность комплекса глубокой переработки составит 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год.Из нее будут производить 30 тысяч тонн биоразлагаемого полимера полилактида, 40 тысяч тонн лизин-хлорида, 21 тысячу тонн глютена, а также 53 тысячи тонн концентрата с 55-процентным содержанием протеина в год. Продукцию будут экспортировать, а также использовать внутри компании.Решение построить завод именно в Шарыповском районе Красноярского края приняли потому, что там производится большое количество зерна пшеницы третьего и четвертого классов, а источники энергообеспечения находятся поблизости.Кроме того, комплекс создаст 700 высококвалифицированных рабочих мест, а средняя зарплата сотрудников будет более 40 тысяч рублей.

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красноярский край