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В Красноярском крае из зерна будут производить биопластик
В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и создаст РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и создаст новые рабочие места для местных жителей.В докладе инициатора идеи, министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонида Шорохова сказано, что полилактид, производимый из пшеницы, может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды, что частично решит вопрос загрязнения окружающей среды.Мощность комплекса глубокой переработки составит 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год.Из нее будут производить 30 тысяч тонн биоразлагаемого полимера полилактида, 40 тысяч тонн лизин-хлорида, 21 тысячу тонн глютена, а также 53 тысячи тонн концентрата с 55-процентным содержанием протеина в год. Продукцию будут экспортировать, а также использовать внутри компании.Решение построить завод именно в Шарыповском районе Красноярского края приняли потому, что там производится большое количество зерна пшеницы третьего и четвертого классов, а источники энергообеспечения находятся поблизости.Кроме того, комплекс создаст 700 высококвалифицированных рабочих мест, а средняя зарплата сотрудников будет более 40 тысяч рублей.
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красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, красноярский край

В Красноярском крае из зерна будут производить биопластик

08:00 21.09.2020 (обновлено: 10:36 21.09.2020)
745
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомбайн во время уборки пшеницы
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и создаст новые рабочие места для местных жителей.
В докладе инициатора идеи, министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонида Шорохова сказано, что полилактид, производимый из пшеницы, может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды, что частично решит вопрос загрязнения окружающей среды.

"Предварительный анализ показывает высокую потребность в этом инновационном продукте, дает возможность закрепить производителей России на международном рынке при своевременном введении ими мощностей по выпуску биоразлагаемого пластика", — передал слова Шорохова сайт регионального правительства.

Мощность комплекса глубокой переработки составит 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год.
Из нее будут производить 30 тысяч тонн биоразлагаемого полимера полилактида, 40 тысяч тонн лизин-хлорида, 21 тысячу тонн глютена, а также 53 тысячи тонн концентрата с 55-процентным содержанием протеина в год. Продукцию будут экспортировать, а также использовать внутри компании.
Решение построить завод именно в Шарыповском районе Красноярского края приняли потому, что там производится большое количество зерна пшеницы третьего и четвертого классов, а источники энергообеспечения находятся поблизости.
Кроме того, комплекс создаст 700 высококвалифицированных рабочих мест, а средняя зарплата сотрудников будет более 40 тысяч рублей.

"Реализация данного проекта в Шарыповском районе Красноярского края даст мощный импульс развитию региона", — отметил министр в докладе.

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