https://ria.ru/20200921/biarrits-1577533855.html

Легойда: "партнерство Биарриц" активно продвигает гендерную идеологию

Международная инициатива "Партнерство Биарриц" действует в русле одной из наиболее значительных тенденций современности – стремления к разрушению... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:43

2020-09-21T10:43

2020-09-21T10:43

религия и мировоззрение

антониу гутерреш

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

совет европы

франция

украина

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Международная инициатива "Партнерство Биарриц" действует в русле одной из наиболее значительных тенденций современности – стремления к разрушению "патриархального" мира, заявил глава синодального отдела по взаимоотнощшениям Церкви с общество ми СМИ Владимир Легойда, комментируя получение Украиной статуса официального участника партнерства."Стамбульская конвенция Совета Европы неоднократно подвергалась критике со стороны консервативных европейских политических сил. Тем не менее, ее навязывание тем или иным странам продолжается, теперь через так называемое "Партнерство Биарриц", которое предполагает внедрение принципов, положенных в основу Стамбульской конвенции, а также принятие других законов для продвижения гендерной идеологии", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.Он напомнил, что партнерство было основано лидерами G7 на саммите в городе Биарриц (Франция) 25 августа 2019 года. Участники инициативы заявляют, что ее цель - повысить ответственность и объединить усилия международного сообщества для достижения гендерного равенства, в том числе за счет обеспечения всестороннего просвещения по вопросам "сексуальности и здоровых взаимоотношений" в школах, а также устранения "вредных гендерных стереотипов и социальных норм", включая идеи мужественности, которые "вредны для всех полов".Как отметил Легойда, с заявлением, продолжающим идеи, продвигаемые "Партнерством Биарриц", недавно выступил и генсек ООН Антониу Гутерреш, объявивший, что "результатом тысячелетия патриархата стал мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины", и что "это наносит ущерб всем - женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам". При этом Гутерреш прямо связал пандемию COVID-19 c "тысячелетием патриархата", никак не обосновав, однако, данное утверждение."Очевидно, стремление к радикальному переустройству или, скорее, разрушению "патриархального" мира - одна из наиболее мощных тенденций современности. Но, как известно, ломать легко, а строить гораздо труднее. Самое важное здесь то, что миллионы семей, мужчин и женщин, попросту "забыли" спросить, хотят ли они, чтобы их мир, который якобы слишком "патриархален", разрушили в угоду очередной модной политической фантазии о гендерном равенстве", - отметил Легойда.

https://ria.ru/20200804/1575362349.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, совет европы, франция, украина