https://ria.ru/20200921/bezopasnost-1577537287.html

Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя

Россия найдет эффективные способы себя защитить, если с США не удастся договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:25

2020-09-21T11:25

2020-09-21T12:18

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

василий небензя

владимир путин

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Россия найдет эффективные способы себя защитить, если с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не удастся договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.Ранее спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет."Если Договор все же не будет продлён, мы найдём эффективные способы себя защитить", - сказал Небензя.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html

https://ria.ru/20200918/oruzhie-1577465209.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, василий небензя, владимир путин, оон, сша, в мире