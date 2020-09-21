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Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя
Россия найдет эффективные способы себя защитить, если с США не удастся договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:25
2020-09-21T12:18
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
василий небензя
владимир путин
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Россия найдет эффективные способы себя защитить, если с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не удастся договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.Ранее спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет."Если Договор все же не будет продлён, мы найдём эффективные способы себя защитить", - сказал Небензя.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html
https://ria.ru/20200918/oruzhie-1577465209.html
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, василий небензя, владимир путин, оон, сша, в мире

Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя

11:25 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
1600
© POOL / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© POOL
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия найдет эффективные способы себя защитить, если с США не удастся договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 19:45
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
"Если Договор все же не будет продлён, мы найдём эффективные способы себя защитить", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:00
Посол России обвинил США в стремлении переписать СНВ-3
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Василий НебензяВладимир ПутинООНСШАВ мире
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