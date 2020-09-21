https://ria.ru/20200921/beshenstvo-1577541196.html

Число случаев бешенства животных в Подмосковье снизилось в два раза

Количество зарегистрированных случаев бешенства животных на территории Московской области снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:19

2020-09-21T12:19

2020-09-21T12:19

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Количество зарегистрированных случаев бешенства животных на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья."В Подмосковье с начала года зарегистрировано 67 случаев бешенства в 21 городском округе, из них диких – 35, домашние – 32 случая. На сентябрь 2018 года на территории Московской области был зарегистрирован 191 случай бешенства в 42 муниципальных образованиях. Таким образом количество случаев бешенства снизилось в два раза", — приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Разина</a>.Наиболее благополучными признаны городские округа Щелковский, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a> и Сергиев-Посад.

https://ria.ru/20200519/1571659521.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)