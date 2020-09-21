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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200921/beshenstvo-1577541196.html
Число случаев бешенства животных в Подмосковье снизилось в два раза
Количество зарегистрированных случаев бешенства животных на территории Московской области снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:19
2020-09-21T12:19
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Количество зарегистрированных случаев бешенства животных на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья."В Подмосковье с начала года зарегистрировано 67 случаев бешенства в 21 городском округе, из них диких – 35, домашние – 32 случая. На сентябрь 2018 года на территории Московской области был зарегистрирован 191 случай бешенства в 42 муниципальных образованиях. Таким образом количество случаев бешенства снизилось в два раза", — приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Разина</a>.Наиболее благополучными признаны городские округа Щелковский, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a> и Сергиев-Посад.
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Число случаев бешенства животных в Подмосковье снизилось в два раза

12:19 21.09.2020
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Fotolia / tverkhovinets
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев бешенства животных на территории Московской области снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
"В Подмосковье с начала года зарегистрировано 67 случаев бешенства в 21 городском округе, из них диких – 35, домашние – 32 случая. На сентябрь 2018 года на территории Московской области был зарегистрирован 191 случай бешенства в 42 муниципальных образованиях. Таким образом количество случаев бешенства снизилось в два раза", — приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
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19 мая, 10:52Новости Подмосковья
В 13 округах Подмосковья выявлены случаи бешенства животных
Наиболее благополучными признаны городские округа Щелковский, Красногорск и Сергиев-Посад.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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