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Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом
Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T21:59
2020-09-21T21:59
пенза
нижний ломов
рязанская область
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на трассе М5 "Урал" со стороны города Спасска в направлении <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> едет бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД возле города <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Lomov/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Ломов</a> пытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, неоднократно нарушая правила, в том числе проехав на красный свет и выезжая на встречную полосу. Инспекторы ДПС организовали преследование."На территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем. Водитель бензовоза объяснил свои действиям страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: по словам злоумышленника, перед выездом из <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республику Татарстан</a> он употребил наркотическое средство", - говорится в сообщении.Впоследствии 28-летнего водителя доставили в областную наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения."В отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: один - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть - за выезд на полосу встречного движения, один - за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, один - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку", - отмечается в сообщении.В полиции пояснили, что только за отказ от прохождения освидетельствования водителю может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, а за выезд на встречную полосу предусмотрен штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до шести месяцев.На фото, опубликованных на сайте УМВД по региону, запечатлен бензовоз в фирменной окраске компании "Татнефть" с надписями "Огнеопасно" и "Tatneft".
https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html
https://ria.ru/20200701/1573727263.html
пенза
нижний ломов
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пенза, нижний ломов, рязанская область, происшествия

Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом

21:59 21.09.2020
778
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на трассе М5 "Урал" со стороны города Спасска в направлении Пензы едет бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД возле города Нижний Ломов пытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, неоднократно нарушая правила, в том числе проехав на красный свет и выезжая на встречную полосу. Инспекторы ДПС организовали преследование.
"На территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем. Водитель бензовоза объяснил свои действиям страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: по словам злоумышленника, перед выездом из Рязанской области в Республику Татарстан он употребил наркотическое средство", - говорится в сообщении.
Впоследствии 28-летнего водителя доставили в областную наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
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"В отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: один - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть - за выезд на полосу встречного движения, один - за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, один - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку", - отмечается в сообщении.
В полиции пояснили, что только за отказ от прохождения освидетельствования водителю может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, а за выезд на встречную полосу предусмотрен штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до шести месяцев.
На фото, опубликованных на сайте УМВД по региону, запечатлен бензовоз в фирменной окраске компании "Татнефть" с надписями "Огнеопасно" и "Tatneft".
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