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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577574697.html
Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции
СМИ Белоруссии сообщили, что мужчина заявил в следственные органы страны о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T21:15
2020-09-21T21:18
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> СМИ Белоруссии сообщили, что мужчина заявил в следственные органы страны о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске в августе, в Следственном комитете сообщили РИА Новости, что проводят проверку.Как сообщил в понедельник портал <a href="https://www.onliner.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Onliner</a> со ссылкой на самого мужчину, которого называет вымышленным именем "Алесь", его задержали 11 августа в районе стелы "Минск – город-герой". По словам мужчины, сначала он был избит в автозаке, предположительно, сотрудниками ОМОН, а затем подвергся сексуальному насилию с помощью дубинки из-за нежелания разблокировать мобильный телефон для осмотра.В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости заявили, что тот гражданин, о котором пишет портал Onliner, но не публикует настоящее имя, "действительно обращался с заявлением, и Следственный комитет проводит проверку".По данным портала, из ИВС мужчина был доставлен в больницу, выписался 18 августа, а 20 августа подал заявление в Следственный комитет. Портал отмечает, что согласно имеющемуся у него выписному эпикризу "врачи не исключают, что травма прямой кишки имеет травматическое происхождение". В сообщении говорится, что в начале сентября мужчина принял решение покинуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>.На прошлой неделе первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, комментируя появлявшиеся до этого сообщения о возможных изнасилованных милицией задержанных участниках протестов, заявил, что фактов изнасилований милиционерами задержанных во время протестных акций в стране нет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200907/polsha-1576857687.html
https://ria.ru/20200815/1575808578.html
Мечты, мечты. Ходил в надежде, а ождаемого не получил. Дак хоть лицо сохранить. Будет чем перед себе подобными похвастаться.
35
Эх, Алеська, жизнь как та дубинка - кому по почкам, а кому....
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции

21:15 21.09.2020 (обновлено: 21:18 21.09.2020)
7908
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. СМИ Белоруссии сообщили, что мужчина заявил в следственные органы страны о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске в августе, в Следственном комитете сообщили РИА Новости, что проводят проверку.
Как сообщил в понедельник портал Onliner со ссылкой на самого мужчину, которого называет вымышленным именем "Алесь", его задержали 11 августа в районе стелы "Минск – город-герой". По словам мужчины, сначала он был избит в автозаке, предположительно, сотрудниками ОМОН, а затем подвергся сексуальному насилию с помощью дубинки из-за нежелания разблокировать мобильный телефон для осмотра.
В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости заявили, что тот гражданин, о котором пишет портал Onliner, но не публикует настоящее имя, "действительно обращался с заявлением, и Следственный комитет проводит проверку".
По данным портала, из ИВС мужчина был доставлен в больницу, выписался 18 августа, а 20 августа подал заявление в Следственный комитет. Портал отмечает, что согласно имеющемуся у него выписному эпикризу "врачи не исключают, что травма прямой кишки имеет травматическое происхождение". В сообщении говорится, что в начале сентября мужчина принял решение покинуть Белоруссию.
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На прошлой неделе первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, комментируя появлявшиеся до этого сообщения о возможных изнасилованных милицией задержанных участниках протестов, заявил, что фактов изнасилований милиционерами задержанных во время протестных акций в стране нет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Мечты, мечты. Ходил в надежде, а ождаемого не получил. Дак хоть лицо сохранить. Будет чем перед себе подобными похвастаться.
21 сентября, 21:34
Sergej KlassenSergej Klassen
1970009
Эх, Алеська, жизнь как та дубинка - кому по почкам, а кому....
21 сентября, 21:24
Человек и кошка плачут у окошкаЧеловек и кошка плачут у окошка
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