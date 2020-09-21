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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577562151.html
Главы МИД ЕС призвали к новым выборам в Белоруссии
Страны ЕС не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, но поддерживают желание белорусского народа на проведение справедливых выборов под эгидой ОБСЕ, РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:13
2020-09-21T17:58
александр лукашенко
брюссель
протесты в белоруссии
жозеп боррель
обсе
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Страны ЕС не намерены вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, но поддерживают желание белорусского народа на проведение справедливых выборов под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, заявил глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>."Мы поддержали белорусский народ, их стремление к демократии, а также их призыв к новым справедливым выборам под эгидой ОБСЕ. Цель ЕС – свободные выборы в Белоруссии", - сказал он.Боррель также добавил, что у ЕС нет намерения вмешиваться в дела Белоруссии. "У нас нет никаких скрытых интересов, нет желания вмешиваться во внутренние дела страны, мы просто хотим поддержать белорусский народ, который стремится к свободным выборам", - подчеркнул он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже больше месяца со дня президентских выборов. Сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577564423.html
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html
Не устроил результат,так сразу новые выборы?До тех пор пока не победит их кандидат.А давайте так везде сделаем.И в ЕС тоже.Зачем вам закон?
22
Это те самые главы мид, которые гарантировали соглашения с оппозицией на Украине?
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5
брюссель
белоруссия
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александр лукашенко, брюссель, жозеп боррель, обсе, белоруссия, в мире

Главы МИД ЕС призвали к новым выборам в Белоруссии

17:13 21.09.2020 (обновлено: 17:58 21.09.2020)
562
© Pool/Olivier HosletЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Pool/Olivier Hoslet
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Страны ЕС не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, но поддерживают желание белорусского народа на проведение справедливых выборов под эгидой ОБСЕ, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.
"Мы поддержали белорусский народ, их стремление к демократии, а также их призыв к новым справедливым выборам под эгидой ОБСЕ. Цель ЕС – свободные выборы в Белоруссии", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 17:40Протесты в Белоруссии
Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии
Боррель также добавил, что у ЕС нет намерения вмешиваться в дела Белоруссии. "У нас нет никаких скрытых интересов, нет желания вмешиваться во внутренние дела страны, мы просто хотим поддержать белорусский народ, который стремится к свободным выборам", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже больше месяца со дня президентских выборов. Сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
135012264
Обсудить5
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрюссельЖозеп БоррельОБСЕБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не устроил результат,так сразу новые выборы?До тех пор пока не победит их кандидат.А давайте так везде сделаем.И в ЕС тоже.Зачем вам закон?
21 сентября, 17:22
AAAk Ak
2000011
Это те самые главы мид, которые гарантировали соглашения с оппозицией на Украине?
21 сентября, 17:15
Вячеслав ТарасовВячеслав Тарасов
1900010
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