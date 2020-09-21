Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии
17:11 21.09.2020 (обновлено: 21:00 21.09.2020)
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят этот вопрос, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.
Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств ЕС.
"Для этого вопроса нам нужно единогласное решение, а сейчас единогласия в зале не было", - сказал Боррель.
Он добавил, что вопрос санкций будет рассмотрен европейскими лидерами. "Этот вопрос попытаются решить европейские лидеры на саммите позднее на этой неделе", - пояснил Боррель.
Позднее в ходе пресс-конференции глава евродипломатии отметил, что вопрос белорусских санкций в принципе не стоял в повестке Совета МИД ЕС, "поскольку отсутствует единогласие". В частности, Боррель признал, что Кипр не готов дать свое согласие на санкции по Белоруссии, пока не будет решен вопрос с санкциями против Турции, которую Кипр обвиняет в ведении геологоразведочных работ в своей экономической зоне.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
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