Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577561999.html
Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии
Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:11
2020-09-21T21:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
кипр
турция
жозеп боррель
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят этот вопрос, заявил глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств ЕС."Для этого вопроса нам нужно единогласное решение, а сейчас единогласия в зале не было", - сказал Боррель.Он добавил, что вопрос санкций будет рассмотрен европейскими лидерами. "Этот вопрос попытаются решить европейские лидеры на саммите позднее на этой неделе", - пояснил Боррель.Позднее в ходе пресс-конференции глава евродипломатии отметил, что вопрос белорусских санкций в принципе не стоял в повестке Совета МИД ЕС, "поскольку отсутствует единогласие". В частности, Боррель признал, что <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> не готов дать свое согласие на санкции по Белоруссии, пока не будет решен вопрос с санкциями против <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, которую Кипр обвиняет в ведении геологоразведочных работ в своей экономической зоне.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577564592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/belorussiya-1577476476.html
1
кипр
турция
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9dc09e4ef888a04d9e73aae3109d7df3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, евросоюз, кипр, турция, жозеп боррель, белоруссия, в мире

Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

17:11 21.09.2020 (обновлено: 21:00 21.09.2020)
5060
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят этот вопрос, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.
Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств ЕС.
"Для этого вопроса нам нужно единогласное решение, а сейчас единогласия в зале не было", - сказал Боррель.
Он добавил, что вопрос санкций будет рассмотрен европейскими лидерами. "Этот вопрос попытаются решить европейские лидеры на саммите позднее на этой неделе", - пояснил Боррель.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 17:43Протесты в Белоруссии
Эксперт оценил вероятность согласования Евросоюзом санкций против Минска
Позднее в ходе пресс-конференции глава евродипломатии отметил, что вопрос белорусских санкций в принципе не стоял в повестке Совета МИД ЕС, "поскольку отсутствует единогласие". В частности, Боррель признал, что Кипр не готов дать свое согласие на санкции по Белоруссии, пока не будет решен вопрос с санкциями против Турции, которую Кипр обвиняет в ведении геологоразведочных работ в своей экономической зоне.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 10:58
В МИД РФ сочли вероятные санкции Запада против Белоруссии противоправными
23441015
Обсудить1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзКипрТурцияЖозеп БоррельБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Жозеп Боррель
Главы МИД ЕС призвали к новым выборам в Белоруссии
Павел Латушко
Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции
Саммит ЕС в Брюсселе
Евросоюз не намерен вмешиваться в дела Белоруссии, заявил Боррель
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Главная улица Старого Дели
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз не будет отзывать посла из Белоруссии
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Алексей Навальный
Соловьев указал на нестыковки в словах Навального об изъятой одежде
Страны мира. Испания
В Барселоне перенесли дату окончания строительства Саграды Фамилии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Эксперт оценил вероятность согласования Евросоюзом санкций против Минска
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале пьяный мужчина обиделся на знакомого и поджег его
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Павел Латушко
Оппозиция поддержала разработку "плана Маршалла" для экономики Белоруссии
Алексей Навальный
Омский Минздрав ответил на требование Навального вернуть его одежду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния