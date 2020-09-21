https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577561999.html

Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:11

2020-09-21T17:11

2020-09-21T21:00

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

кипр

турция

жозеп боррель

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Странам-членам Евросоюза не удалось достичь единогласия по санкционному списку по Белоруссии, европейские лидеры в ходе саммита 24-25 сентября вновь рассмотрят этот вопрос, заявил глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств ЕС."Для этого вопроса нам нужно единогласное решение, а сейчас единогласия в зале не было", - сказал Боррель.Он добавил, что вопрос санкций будет рассмотрен европейскими лидерами. "Этот вопрос попытаются решить европейские лидеры на саммите позднее на этой неделе", - пояснил Боррель.Позднее в ходе пресс-конференции глава евродипломатии отметил, что вопрос белорусских санкций в принципе не стоял в повестке Совета МИД ЕС, "поскольку отсутствует единогласие". В частности, Боррель признал, что <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> не готов дать свое согласие на санкции по Белоруссии, пока не будет решен вопрос с санкциями против <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, которую Кипр обвиняет в ведении геологоразведочных работ в своей экономической зоне.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577564592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/belorussiya-1577476476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, кипр, турция, жозеп боррель, белоруссия, в мире