https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577554152.html

Белорусская оппозиция призвала к диалогу власти и общества

Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента в Брюсселе, призвала к диалогу общества и... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:25

2020-09-21T15:25

2020-09-21T15:54

брюссель

сша

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, призвала к диалогу общества и власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при посредничестве ЕС, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и России."Мы просим вас… требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> – ред.) при посредничестве ЕС, США и России", – сказала Ковалькова.По ее словам, "в случае обеспечения предметного диалога, ЕС должен оказать значительную финансовую поддержку новому демократическому правительству Белоруссии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577514431.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, сша, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире