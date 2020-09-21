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Союзное государство
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577546704.html
Минск может получить кредит Евразийского фонда стабилизации и развития
Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в ближайшее время, сообщил министр финансов РФ... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:30
2020-09-21T13:36
союзное государство
россия
ефср
антон силуанов
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> может получить кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в ближайшее время, сообщил министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году."Пока мы видим последовательность такую - сначала заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано", - сказал Силуанов в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он добавил, что эти средства пойдут на погашение долга Белоруссии перед "Газпромом" в размере около 330 миллионов долларов, а оставшаяся часть будет направлена на расчеты по обязательствам республики перед ЕФСР, которые по графику должны быть осуществлены до конца текущего года.Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономики государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия экономической интеграции его участников. Основной источник фонда – взносы Российской Федерации в размере почти 90%. Основной заемщик средств ЕФСР - Белоруссия.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577366417.html
https://ria.ru/20200916/kredit-1577347573.html
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россия, ефср, антон силуанов, белоруссия, экономика

Минск может получить кредит Евразийского фонда стабилизации и развития

13:30 21.09.2020 (обновлено: 13:36 21.09.2020)
17954
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в ближайшее время, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Эксперт предположил, на что Белоруссия потратит российский кредит
"Пока мы видим последовательность такую - сначала заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано", - сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что эти средства пойдут на погашение долга Белоруссии перед "Газпромом" в размере около 330 миллионов долларов, а оставшаяся часть будет направлена на расчеты по обязательствам республики перед ЕФСР, которые по графику должны быть осуществлены до конца текущего года.
Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономики государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия экономической интеграции его участников. Основной источник фонда – взносы Российской Федерации в размере почти 90%. Основной заемщик средств ЕФСР - Белоруссия.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 19:52
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
34441316
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Союзное государствоРоссияЕФСРАнтон СилуановБелоруссияЭкономика
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