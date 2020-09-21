Минск может получить кредит Евразийского фонда стабилизации и развития
13:30 21.09.2020 (обновлено: 13:36 21.09.2020)
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Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в ближайшее время, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.
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"Пока мы видим последовательность такую - сначала заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда. Мы направили сегодня всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. Будем надеяться, что это будет быстро сделано", - сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что эти средства пойдут на погашение долга Белоруссии перед "Газпромом" в размере около 330 миллионов долларов, а оставшаяся часть будет направлена на расчеты по обязательствам республики перед ЕФСР, которые по графику должны быть осуществлены до конца текущего года.
Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономики государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия экономической интеграции его участников. Основной источник фонда – взносы Российской Федерации в размере почти 90%. Основной заемщик средств ЕФСР - Белоруссия.
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