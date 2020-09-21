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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html
Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:45
2020-09-21T10:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
ливия
африка
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> перед встречей глав МИД в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "продолжает ухудшаться"."Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> легитимным президентом", - сказал он.Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> и отношения со странами <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a>.
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
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ливия
африка
белоруссия
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светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, ливия, африка, белоруссия, в мире

Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается

10:45 21.09.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает ухудшаться".
"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) Лукашенко легитимным президентом", - сказал он.
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Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЛивияАфрикаБелоруссияВ мире
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