https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html

Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:45

2020-09-21T10:45

2020-09-21T10:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

ливия

африка

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1400x0_80_0_0_da59b9e8907e8a6329c1de027947f90d.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> перед встречей глав МИД в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "продолжает ухудшаться"."Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> легитимным президентом", - сказал он.Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> и отношения со странами <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a>.

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html

https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html

3

ливия

африка

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, ливия, африка, белоруссия, в мире