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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577533549.html
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:39
2020-09-21T10:39
протесты в белоруссии
роман головченко
александр лукашенко
олег кожемяко
минск
белоруссия
приморский край
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность поддержки РФ на этом фоне."Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - сказал Головченко в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время встречи с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Кожемяко</a>.По его словам, на этом фоне особо ценна поддержка со стороны РФ. "В этих условиях особенно важна дружеская поддержка. Хочу еще раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений. Это для нас много значит и дорогого стоит", - подчеркнул глава белорусского правительства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html
https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html
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минск
белоруссия
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роман головченко, александр лукашенко, олег кожемяко, минск, белоруссия, приморский край, в мире

Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну

10:39 21.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность поддержки РФ на этом фоне.
"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - сказал Головченко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.
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По его словам, на этом фоне особо ценна поддержка со стороны РФ. "В этих условиях особенно важна дружеская поддержка. Хочу еще раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений. Это для нас много значит и дорогого стоит", - подчеркнул глава белорусского правительства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоОлег КожемякоМинскБелоруссияПриморский крайВ мире
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