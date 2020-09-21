Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность поддержки РФ на этом фоне.
"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - сказал Головченко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.
По его словам, на этом фоне особо ценна поддержка со стороны РФ. "В этих условиях особенно важна дружеская поддержка. Хочу еще раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений. Это для нас много значит и дорогого стоит", - подчеркнул глава белорусского правительства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.