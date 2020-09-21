https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

В Москве негативно отреагировали на принятие СПЧ ООН резолюции по Белоруссии, которая призывает президента республики Александра Лукашенко начать диалог с... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:29

2020-09-21T10:29

2020-09-21T10:49

александр лукашенко

германия

протесты в белоруссии

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Москве негативно отреагировали на принятие СПЧ <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u> резолюции по <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u>, которая призывает президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> начать диалог с оппозицией. Документ поддержали 23 страны, против проголосовали две, воздержались 22. Все российские поправки были отклонены.Там отметили, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала Совету "очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека". "Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями устава ООН", — сказано в релизе.В министерстве также заявили, что Россия рассматривает сами прошедшие дебаты и принятие по их итогам проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе."Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН. Вынуждены отметить, что западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делегитимизации власти в отдельно взятой стране. Такие действия подрывают репутацию правозащитного измерения ООН", — заключили в МИД.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html

https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

wiking7000 а Крым с ограничением подачи воды со стороны украины СПЧ ООН ну никак не замечает.... тролли прокомментируйте почему?? 108

lyuda.terenteva.55 Да, и это так. "Ничтожная" и откровенно непристойная. Думаю, ООН надо обрести "собственное лицо", начать выезжать в "конфликтные" страны и на месте изучать ситуацию. А не пользоваться америкосной лже-информацией. 90

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германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, германия, белоруссия, оон, в мире