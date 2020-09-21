Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
В Москве негативно отреагировали на принятие СПЧ ООН резолюции по Белоруссии, которая призывает президента республики Александра Лукашенко начать диалог с... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:29
2020-09-21T10:49
александр лукашенко
германия
протесты в белоруссии
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577533104_0:58:3041:1769_1400x0_80_0_0_7a5aeeee0e9d2f8c1602ba2dd68620a1.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Москве негативно отреагировали на принятие СПЧ <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u> резолюции по <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u>, которая призывает президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> начать диалог с оппозицией. Документ поддержали 23 страны, против проголосовали две, воздержались 22. Все российские поправки были отклонены.Там отметили, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала Совету "очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека". "Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями устава ООН", — сказано в релизе.В министерстве также заявили, что Россия рассматривает сами прошедшие дебаты и принятие по их итогам проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе."Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН. Вынуждены отметить, что западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делегитимизации власти в отдельно взятой стране. Такие действия подрывают репутацию правозащитного измерения ООН", — заключили в МИД.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
а Крым с ограничением подачи воды со стороны украины СПЧ ООН ну никак не замечает.... тролли прокомментируйте почему??
108
Да, и это так. "Ничтожная" и откровенно непристойная. Думаю, ООН надо обрести "собственное лицо", начать выезжать в "конфликтные" страны и на месте изучать ситуацию. А не пользоваться америкосной лже-информацией.
90
5
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577533104_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b601ddaaf50f829dc99d02c409cceab5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, германия, белоруссия, оон, в мире

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

10:29 21.09.2020 (обновлено: 10:49 21.09.2020)
1923
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве негативно отреагировали на принятие СПЧ ООН резолюции по Белоруссии, которая призывает президента республики Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.
Документ поддержали 23 страны, против проголосовали две, воздержались 22. Все российские поправки были отклонены.
"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала Совету "очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека".
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:09Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
"Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями устава ООН", — сказано в релизе.
В министерстве также заявили, что Россия рассматривает сами прошедшие дебаты и принятие по их итогам проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе.
"Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН. Вынуждены отметить, что западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делегитимизации власти в отдельно взятой стране. Такие действия подрывают репутацию правозащитного измерения ООН", — заключили в МИД.
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:02Протесты в Белоруссии
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:51Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
103401214
Обсудить5
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГерманияБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
а Крым с ограничением подачи воды со стороны украины СПЧ ООН ну никак не замечает.... тролли прокомментируйте почему??
21 сентября, 10:36
wwiking7000
2500001
Да, и это так. "Ничтожная" и откровенно непристойная. Думаю, ООН надо обрести "собственное лицо", начать выезжать в "конфликтные" страны и на месте изучать ситуацию. А не пользоваться америкосной лже-информацией.
21 сентября, 10:36
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
900001
Рекомендуем
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
Симферопольское водохранилище
В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
Владимир Солодов
Губернатор Камчатки Солодов сократил число органов исполнительной власти
Туристы в Акрополе, Афины
В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
Врач и пациенты в отделении реанимации
В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
Врач скорой помощи
В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи во время обхода в госпитале
В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Археологи обнаружили в Саккаре еще 14 саркофагов
В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов сократил число органов исполнительной власти
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
10:03Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
09:59Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
09:59Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
09:55ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
09:52Путин поручил определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию
Лента новостейМолния