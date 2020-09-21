https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577531235.html

Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии

Литва, Польша и Румыния призывают ЕС подготовить пакет поддержки для Белоруссии, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:59

2020-09-21T09:59

2020-09-21T09:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

гитанас науседа

александр лукашенко

румыния

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a> призывают ЕС подготовить пакет поддержки для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a>."Литва, Польша и Румыния решительно поддерживают народ Беларуси, свободу, права человека и демократию в Беларуси. Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации", - написал Науседа в <a href="https://twitter.com/gitanasnauseda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

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румыния

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, румыния, белоруссия, литва, в мире