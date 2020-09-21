https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577531207.html
Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:59
2020-09-21T09:59
2020-09-21T09:59
польша
румыния
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a> предлагают ЕС дать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник."Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз - как крупная мировая экономическая держава - должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии", - говорится в заявлении.По мнению его авторов, пакет должен включать, среди прочего: "содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси".Также предлагается включить в пакет помощи "доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций".Одновременно главы Польши, Литвы и Румынии заявляют, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем, и "никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны".
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
18
польша
румыния
белоруссия
литва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, румыния, белоруссия, литва, в мире
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польша
, Литва
и Румыния
предлагают ЕС дать Белоруссии
безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз - как крупная мировая экономическая держава - должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии", - говорится в заявлении.
По мнению его авторов, пакет должен включать, среди прочего: "содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси".
Также предлагается включить в пакет помощи "доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций".
"Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Белоруссии вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране", - говорится в заявлении.
Одновременно главы Польши, Литвы и Румынии заявляют, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем, и "никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны".