https://ria.ru/20200921/belaz-1577543592.html
Лукашенко согласовал кандидатуру гендиректора "БелАЗа"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - Сергея... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:52
2020-09-21T12:52
2020-09-21T12:52
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> согласовал на должность генерального директора ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - Сергея Никифоровича, передает в понедельник <a href="https://sputnik.by/politics/20200921/1045724668/V-Belarusi-naznachili-novykh-zamministrov-rukovoditeley-predpriyatiy-i-vuzov.html" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>."Сергей Никифорович до того, как возглавить БелАЗ, работал директором ОАО "Кузлитмаш" в Пинске. Должность гендиректора ОАО "БелАЗ" оставалась вакантной с тех пор, как Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности (в июне 2020 года – ред.)", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200921/privatizatsiya-1577541731.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире