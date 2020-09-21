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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belaruskaliy-1577555675.html
Возле "Беларуськалия" задержали более 20 протестующих
Задержаны более 20 участников несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий" в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минской... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:50
2020-09-21T15:50
протесты в белоруссии
роман головченко
солигорск
беларуськалий
александр лукашенко
минская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Задержаны более 20 участников несанкционированной акции возле предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минской области республики."Задержаны 22 участника несанкционированной акции возле ОАО "Беларуськалий" в <a href="http://ria.ru/location_Soligorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солигорске</a>… Они доставлены в Солигорский РОВД для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия", - рассказал представитель пресс-службы, слова которого приводит агентство <a href="https://sputnik.by/incidents/20200921/1045727471/Na-Belaruskalii-za-uchastie-v-mitinge-zaderzhany-22-cheloveka.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Сотрудник пресс-службы также сообщил, что правоохранительные органы проверяют причастность задержанных к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября.В понедельник в стачечном комитете "Беларуськалия" сообщили, что шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Мужчина передал свое обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену, среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков". Позже шахтера увезла "скорая помощь". По данным стачкома, Куделка вернулся домой после медосвидетельстования, но его вызвали на беседу в милицию. Еще когда мужчина находился в шахте, его пришли поддержать сторонники, которые впоследствии и были задержаны.Десятого сентября другой шахтер "Беларуськалия", Юрий Корзун, приковал себя наручниками к оборудованию и отказался выходить на поверхность, он требовал отставки президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Ранее на этом предприятии часть работников создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, они объявили забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/belorussiya-1577522771.html
https://ria.ru/20200921/protesty-1577540917.html
в стачкомах обычно самые ленивые работники
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солигорск
минская область
белоруссия
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роман головченко, солигорск, беларуськалий, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире

Возле "Беларуськалия" задержали более 20 протестующих

15:50 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗадержание силовиками участников несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда
Задержание силовиками участников несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета Беларуськалия у здания Минского областного суда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Задержаны более 20 участников несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий" в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Минской области республики.
"Задержаны 22 участника несанкционированной акции возле ОАО "Беларуськалий" в Солигорске… Они доставлены в Солигорский РОВД для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия", - рассказал представитель пресс-службы, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Сотрудник пресс-службы также сообщил, что правоохранительные органы проверяют причастность задержанных к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября.
В понедельник в стачечном комитете "Беларуськалия" сообщили, что шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Мужчина передал свое обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену, среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков". Позже шахтера увезла "скорая помощь". По данным стачкома, Куделка вернулся домой после медосвидетельстования, но его вызвали на беседу в милицию. Еще когда мужчина находился в шахте, его пришли поддержать сторонники, которые впоследствии и были задержаны.
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Десятого сентября другой шахтер "Беларуськалия", Юрий Корзун, приковал себя наручниками к оборудованию и отказался выходить на поверхность, он требовал отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Ранее на этом предприятии часть работников создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, они объявили забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоСолигорскБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинская областьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
в стачкомах обычно самые ленивые работники
21 сентября, 15:54
О Ольга Занкова
1510001
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