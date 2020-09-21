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Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден пообещал, что в случае победы не будет руководить Штатами "как демократ", а будет отстаивать интересы всех... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:33
2020-09-21T23:33
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал, что в случае победы не будет руководить Штатами "как демократ", а будет отстаивать интересы всех жителей страны вне зависимости от их партийной принадлежности."Я избираюсь как демократ, но я не буду руководить страной как президент-демократ, я буду делать это как президент", - заявил Байден, выступая перед избирателями в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>. На предстоящих выборах он выступит соперником действующего президента-республиканца <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Байден посетовал, что за такие заявления его иногда критикуют."Я буду сражаться за тех, кто меня поддержал, но также и за тех, кто не поддержал меня", - добавил он, пообещав в равной степени заботиться о "красных и синих" штатах."Это не партийный вопрос, а американский" , - заявил кандидат, пообещав служить "одной стране".Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трамп идет на второй срок.
https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"

23:33 21.09.2020
373
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден пообещал, что в случае победы не будет руководить Штатами "как демократ", а будет отстаивать интересы всех жителей страны вне зависимости от их партийной принадлежности.
"Я избираюсь как демократ, но я не буду руководить страной как президент-демократ, я буду делать это как президент", - заявил Байден, выступая перед избирателями в штате Висконсин. На предстоящих выборах он выступит соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Байден посетовал, что за такие заявления его иногда критикуют.
"Я буду сражаться за тех, кто меня поддержал, но также и за тех, кто не поддержал меня", - добавил он, пообещав в равной степени заботиться о "красных и синих" штатах.
"Это не партийный вопрос, а американский" , - заявил кандидат, пообещав служить "одной стране".
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трамп идет на второй срок.
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