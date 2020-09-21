https://ria.ru/20200921/babariko-1577537319.html

В Белоруссии продлили сроки расследования дела Бабарико

Следователи Комитета государственной безопасности Белоруссии продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:25

2020-09-21T11:25

2020-09-21T11:25

протесты в белоруссии

дело белгазпромбанка

светлана тихановская

белгазпромбанк

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следователи Комитета государственной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы"."Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.По его словам, практически всем фигурантам дела оставили прежнюю меру пресечения - содержание под стражей. "Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это может один обвиняемый", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что прогнозы по срокам окончания следствия "делать трудно". Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение, отметил собеседник агентства. По его словам, по делу все дали подписки о неразглашении. "Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум, человек 10", – отметил источник.После выборов президента, на которых победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577373042.html

https://ria.ru/20200909/obysk-1576977070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире