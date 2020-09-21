Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/babariko-1577537319.html
В Белоруссии продлили сроки расследования дела Бабарико
Следователи Комитета государственной безопасности Белоруссии продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:25
2020-09-21T11:25
протесты в белоруссии
дело белгазпромбанка
светлана тихановская
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_8fac0bf3a4b614036a13300bb18032a7.jpg
<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следователи Комитета государственной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы"."Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.По его словам, практически всем фигурантам дела оставили прежнюю меру пресечения - содержание под стражей. "Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это может один обвиняемый", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что прогнозы по срокам окончания следствия "делать трудно". Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение, отметил собеседник агентства. По его словам, по делу все дали подписки о неразглашении. "Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум, человек 10", – отметил источник.После выборов президента, на которых победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577373042.html
https://ria.ru/20200909/obysk-1576977070.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325043_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_dc4ebf32823b3630338c404c2f986f19.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии продлили сроки расследования дела Бабарико

11:25 21.09.2020
3143
© Sputnik / Виктор ТолочкоВиктор Бабарико
Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Виктор Бабарико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Следователи Комитета государственной безопасности Белоруссии продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:17Протесты в Белоруссии
В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико
"Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.
По его словам, практически всем фигурантам дела оставили прежнюю меру пресечения - содержание под стражей. "Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это может один обвиняемый", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прогнозы по срокам окончания следствия "делать трудно". Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение, отметил собеседник агентства. По его словам, по делу все дали подписки о неразглашении. "Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум, человек 10", – отметил источник.
После выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:23Протесты в Белоруссии
Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико
31303116
Обсудить0
Протесты в БелоруссииДело БелгазпромбанкаСветлана ТихановскаяБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Василий Небензя
Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
Мария Колесникова
На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
Завод БелАз
Лукашенко согласовал кандидатуру гендиректора "БелАЗа"
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат ответил на заявление Латушко о готовности выступить в Госдуме
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Латушко заявил о предстоящей "чистке" дипкорпуса Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
В Белоруссии в воскресенье задержали 442 человека
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава комитета по международным делам Европарламента Дэвид Макалистер на встрече с белорусской диаспорой в Брюсселе
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния