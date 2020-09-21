https://ria.ru/20200921/avtomobil-1577527663.html

В Кузбассе автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Кемерово, от полученных травм женщина погибла на месте, ребенок в реанимации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:47

2020-09-21T06:47

2020-09-21T06:47

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кемерово

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a>, от полученных травм женщина погибла на месте, ребенок в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_GUMVD_Kemerovskojj_oblasti" target="_blank">ГУ МВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.Сообщение о сбитых пешеходах поступило в полицию около 7.45 (3.45 мск)."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Московского, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 35-летняя женщина скончалась на месте, двухлетняя девочка госпитализирована и помещена в отделение реанимации", – сообщает ведомство.Уточняется, что на месте происшествия водитель "Шкоды" сообщил, что во время движения он включил автомобильную печку, из-за чего запотели стекла, и он не увидел пешеходов.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20200920/voditel-1577498702.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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