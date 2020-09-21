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Нижегородская область
https://ria.ru/20200921/avtolavki-1577559276.html
Нижегородские предприниматели получат субсидии на покупку автолавок
Субсидии до 900 тысяч рублей на покупку автолавки получат предприниматели Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:31
2020-09-21T16:31
нижегородская область
инфраструктура
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.</strong> Субсидии до 900 тысяч рублей на покупку автолавки получат предприниматели <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a>, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного бюджета по проекту "Автолавки в село" прошли 11 муниципальных районов и 2 городских округа Нижегородской области.Он уточнил, что из областного бюджета каждый район-победитель получит до 1,4 миллиона рублей. Кроме того, субсидия предусматривает софинансирование со стороны муниципалитета: в местном бюджете на проект должно быть заложено не менее 180 тысяч рублей. По условиям проекта, субсидироваться будет до 60% затрат предпринимателей на покупку автолавки, но не более 900 тысяч рублей.С муниципалитетами-победителями заключены соглашения о распределении субсидий, также в районах будут объявлены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию приобретенных автолавок."Планируется, что в каждом муниципалитете-участнике проекта в этом году появится как минимум по одному новому магазину на колесах, которые смогут обслужить почти 200 населенных пунктов", — добавил губернатор Нижегородской области.Проект "Автолавки в село" реализуется в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области". Нижегородская область в 2018 году подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив, которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из "Магазина верных решений". Одной из таких практик и стал проект "Автолавки в село". В 2019 году область выделила на эти цели 15 миллионов рублей, в 2020 – 17 миллионов, еще 15 миллионов рублей планируется направить в 2021 году.
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инфраструктура, глеб никитин, нижегородская область, экономика

Нижегородские предприниматели получат субсидии на покупку автолавок

16:31 21.09.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Субсидии до 900 тысяч рублей на покупку автолавки получат предприниматели Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного бюджета по проекту "Автолавки в село" прошли 11 муниципальных районов и 2 городских округа Нижегородской области.

"Автолавки играют важную роль в жизни небольших населенных пунктов. Ближайший магазин может находиться на достаточно большом расстоянии, что вызывает сложности, особенно у пожилых граждан. Торговый пункт на колесах может обеспечить их товарами первой необходимости и привезти что-то по заказу. К тому же такие программы позволяют создавать новые рабочие места", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Он уточнил, что из областного бюджета каждый район-победитель получит до 1,4 миллиона рублей. Кроме того, субсидия предусматривает софинансирование со стороны муниципалитета: в местном бюджете на проект должно быть заложено не менее 180 тысяч рублей. По условиям проекта, субсидироваться будет до 60% затрат предпринимателей на покупку автолавки, но не более 900 тысяч рублей.
С муниципалитетами-победителями заключены соглашения о распределении субсидий, также в районах будут объявлены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию приобретенных автолавок.
"Планируется, что в каждом муниципалитете-участнике проекта в этом году появится как минимум по одному новому магазину на колесах, которые смогут обслужить почти 200 населенных пунктов", — добавил губернатор Нижегородской области.
Проект "Автолавки в село" реализуется в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области". Нижегородская область в 2018 году подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив, которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из "Магазина верных решений". Одной из таких практик и стал проект "Автолавки в село". В 2019 году область выделила на эти цели 15 миллионов рублей, в 2020 – 17 миллионов, еще 15 миллионов рублей планируется направить в 2021 году.
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
16 сентября, 18:12Нижегородская область
Нижегородская область выделит 365 миллионов рублей на местные инициативы
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