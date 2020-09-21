https://ria.ru/20200921/avstraliya-1577554907.html

В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки

Горбатый кит, случайно заплывший в кишащую крокодилами реку в национальном парке Какаду в Австралии, смог вернуться в открытое море спустя более двух недель... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:35

2020-09-21T15:35

2020-09-21T15:35

австралия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Горбатый кит, случайно заплывший в кишащую крокодилами реку в национальном парке Какаду в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, смог вернуться в открытое море спустя более двух недель скитаний, сообщает <a href="https://www.abc.net.au/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал ABC</a>.Ранее стало известно, что морские экологи, отправившиеся порыбачить на реку, заметили группу из трех горбатых китов 2 сентября. Двум из них позднее удалось вернуться в море. Как сообщается, впервые в истории кит был замечен в 20 километрах вверх по течению реки в национальном парке Какаду.Группа ученых забила тревогу в пятницу, когда кит был замечен на мелководье. "Кит был весь в грязи, хотя и выглядел нормально", - заявила ученый при правительстве австралийского региона Северная Территория Кэрол Палмер.Как сообщается, ученые рассматривали множество вариантов спасения кита, в том числе использование громких шумов, чтобы испугать его и заставить плыть обратно. К счастью, в воскресенье кит смог вернуться в море.

https://ria.ru/20200611/1572747357.html

https://ria.ru/20190516/1553519535.html

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австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире