Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/avstraliya-1577554907.html
В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки
Горбатый кит, случайно заплывший в кишащую крокодилами реку в национальном парке Какаду в Австралии, смог вернуться в открытое море спустя более двух недель... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:35
2020-09-21T15:35
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768028_0:0:2300:1295_1400x0_80_0_0_9c402023168e6238b0826c7927022035.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Горбатый кит, случайно заплывший в кишащую крокодилами реку в национальном парке Какаду в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, смог вернуться в открытое море спустя более двух недель скитаний, сообщает <a href="https://www.abc.net.au/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал ABC</a>.Ранее стало известно, что морские экологи, отправившиеся порыбачить на реку, заметили группу из трех горбатых китов 2 сентября. Двум из них позднее удалось вернуться в море. Как сообщается, впервые в истории кит был замечен в 20 километрах вверх по течению реки в национальном парке Какаду.Группа ученых забила тревогу в пятницу, когда кит был замечен на мелководье. "Кит был весь в грязи, хотя и выглядел нормально", - заявила ученый при правительстве австралийского региона Северная Территория Кэрол Палмер.Как сообщается, ученые рассматривали множество вариантов спасения кита, в том числе использование громких шумов, чтобы испугать его и заставить плыть обратно. К счастью, в воскресенье кит смог вернуться в море.
https://ria.ru/20200611/1572747357.html
https://ria.ru/20190516/1553519535.html
1
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768028_235:0:1980:1309_1400x0_80_0_0_204fb89edafd8e8359bf93b47e611916.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, в мире

В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки

15:35 21.09.2020
23616
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорбатый кит
Горбатый кит - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Горбатый кит. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Горбатый кит, случайно заплывший в кишащую крокодилами реку в национальном парке Какаду в Австралии, смог вернуться в открытое море спустя более двух недель скитаний, сообщает телеканал ABC.
Ранее стало известно, что морские экологи, отправившиеся порыбачить на реку, заметили группу из трех горбатых китов 2 сентября. Двум из них позднее удалось вернуться в море. Как сообщается, впервые в истории кит был замечен в 20 километрах вверх по течению реки в национальном парке Какаду.
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 00:24Туризм
В США горбатый кит выбросил из катера двух человек
Группа ученых забила тревогу в пятницу, когда кит был замечен на мелководье. "Кит был весь в грязи, хотя и выглядел нормально", - заявила ученый при правительстве австралийского региона Северная Территория Кэрол Палмер.
Как сообщается, ученые рассматривали множество вариантов спасения кита, в том числе использование громких шумов, чтобы испугать его и заставить плыть обратно. К счастью, в воскресенье кит смог вернуться в море.
Горбатый кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в Национальном парке Урамба, Колумбия. 12 августа 2018 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
16 мая 2019, 01:39Туризм
В США сняли на видео прыжок огромного горбатого кита
169911767
Обсудить1
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Здание МИД России
Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Озеро Байкал
В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Актер Михаил Ефремов
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Главная улица Старого Дели
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат ответил на заявление Латушко о готовности выступить в Госдуме
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
Весна в Москве
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния