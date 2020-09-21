https://ria.ru/20200921/avigan-1577577418.html

В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:51

2020-09-21T23:51

2020-09-21T23:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191711_0:154:3091:1893_1400x0_80_0_0_1c0e7284941794b8dbea959640fddeb2.jpg

<strong>ТОКИО, 21 сен – РИА Новости.</strong> Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство<a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Киодо</a> со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.Изначально компания планировала завершить испытания до конца мая, однако затем продлила сроки испытаний вплоть до конца июня. Но даже несмотря на это компании не удалось привлечь к испытаниям необходимых 96 пациентов - в первую очередь в связи с падением числа новых заразившихся. После этого сроки окончания испытаний неоднократно отодвигались.Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.Сейчас в Японии есть запас "Авигана", достаточный для лечения двух миллионов человек. Вместе с тем эксперты Института здравоохранения Фудзита по итогам собственных клинических испытаний препарата "Авиган" не смогли подтвердить его эффективность в борьбе с коронавирусом.В настоящее время в Японии подтверждены 80 283 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1526 человек, в тяжелом состоянии находятся 163 человека. Выздоровели 72 063 пациента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-1577425217.html

3

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, в мире