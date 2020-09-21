https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577550729.html

Еще одна страна планирует возобновить международное авиасообщение

Власти Колумбии планируют возобновить международное авиасообщение с 21 сентября, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:01

2020-09-21T15:01

2020-09-21T15:01

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коронавирус covid-19

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эквадор

доминикана

сша

колумбия

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>Власти Колумбии планируют возобновить международное авиасообщение с 21 сентября, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/colombia-resumes-air-travel" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.При этом морские и сухопутные границы страны предполагается пока держать закрытыми.Министр транспорта Анджела Мария Ороско заявила, что первые рейсы соединят колумбийские города с США, Мексикой, Доминиканой, Бразилией, Эквадором, Боливией и Гватемалой.По прибытии пассажиры должны будут предъявить справки с отрицательным результатом теста на коронавирус.Колумбия с 1 сентября, после шести месяцев жесткой изоляции из-за пандемии COVID-19, начала отменять некоторые ограничения. Аэропорт Боготы стал принимать внутренние рейсы, было разрешено проведение массовых мероприятий, например, велопробегов.Официальные лица заявляют, что государство прошло пик заболеваемости, но чрезвычайная ситуация будет действовать до 1 ноября. К примеру, для минимизации контактов между гражданами на некоторых предприятиях Боготы была введена четырехдневная рабочая неделя. Рестораны открыты с четверга по воскресенье и работают с загрузкой в 25 процентов от докарантинной.Пляжи планируется открывать постепенно, в течение нескольких недель. Отдыхающие там должны соблюдать социальную дистанцию.

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

эквадор

доминикана

сша

колумбия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, эквадор, доминикана, сша, колумбия