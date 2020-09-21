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https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577550729.html
Еще одна страна планирует возобновить международное авиасообщение
Власти Колумбии планируют возобновить международное авиасообщение с 21 сентября, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:01
2020-09-21T15:01
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
эквадор
доминикана
сша
колумбия
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>Власти Колумбии планируют возобновить международное авиасообщение с 21 сентября, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/colombia-resumes-air-travel" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.При этом морские и сухопутные границы страны предполагается пока держать закрытыми.Министр транспорта Анджела Мария Ороско заявила, что первые рейсы соединят колумбийские города с США, Мексикой, Доминиканой, Бразилией, Эквадором, Боливией и Гватемалой.По прибытии пассажиры должны будут предъявить справки с отрицательным результатом теста на коронавирус.Колумбия с 1 сентября, после шести месяцев жесткой изоляции из-за пандемии COVID-19, начала отменять некоторые ограничения. Аэропорт Боготы стал принимать внутренние рейсы, было разрешено проведение массовых мероприятий, например, велопробегов.Официальные лица заявляют, что государство прошло пик заболеваемости, но чрезвычайная ситуация будет действовать до 1 ноября. К примеру, для минимизации контактов между гражданами на некоторых предприятиях Боготы была введена четырехдневная рабочая неделя. Рестораны открыты с четверга по воскресенье и работают с загрузкой в 25 процентов от докарантинной.Пляжи планируется открывать постепенно, в течение нескольких недель. Отдыхающие там должны соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
эквадор
доминикана
сша
колумбия
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, эквадор, доминикана, сша, колумбия

Еще одна страна планирует возобновить международное авиасообщение

15:01 21.09.2020
1350
© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Flickr / Tijs Zwinkels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Власти Колумбии планируют возобновить международное авиасообщение с 21 сентября, сообщает Lonely Planet.
При этом морские и сухопутные границы страны предполагается пока держать закрытыми.
Министр транспорта Анджела Мария Ороско заявила, что первые рейсы соединят колумбийские города с США, Мексикой, Доминиканой, Бразилией, Эквадором, Боливией и Гватемалой.
По прибытии пассажиры должны будут предъявить справки с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Колумбия с 1 сентября, после шести месяцев жесткой изоляции из-за пандемии COVID-19, начала отменять некоторые ограничения. Аэропорт Боготы стал принимать внутренние рейсы, было разрешено проведение массовых мероприятий, например, велопробегов.
Официальные лица заявляют, что государство прошло пик заболеваемости, но чрезвычайная ситуация будет действовать до 1 ноября. К примеру, для минимизации контактов между гражданами на некоторых предприятиях Боготы была введена четырехдневная рабочая неделя. Рестораны открыты с четверга по воскресенье и работают с загрузкой в 25 процентов от докарантинной.
Пляжи планируется открывать постепенно, в течение нескольких недель. Отдыхающие там должны соблюдать социальную дистанцию.
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9 ноября 2019, 08:00Туризм
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