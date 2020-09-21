https://ria.ru/20200921/areplivir-1577547245.html

Названы сроки поставок препарата от COVID-19 "Арепливир" в регионы

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Арепливир" поступит в региональные аптеки РФ к концу недели, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:38

2020-09-21T13:38

2020-09-21T13:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Арепливир" поступит в региональные аптеки РФ к концу недели, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/preparat-1577545720.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество