https://ria.ru/20200921/areplivir-1577547245.html
Названы сроки поставок препарата от COVID-19 "Арепливир" в регионы
Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Арепливир" поступит в региональные аптеки РФ к концу недели, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:38
2020-09-21T13:38
2020-09-21T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Арепливир" поступит в региональные аптеки РФ к концу недели, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200921/preparat-1577545720.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество