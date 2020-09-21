https://ria.ru/20200921/apteki-1577547893.html

Производитель "Арепливира" не будет работать с аптеками, завышающими цены

Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от коронавируса выше максимальной рекомендованной цены - 12... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:56

2020-09-21T13:56

2020-09-21T13:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> выше максимальной рекомендованной цены - 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.Ранее в нескольких онлайн-аптеках и аптечных агрегаторах появились объявления о предзаказе на покупку "Арепливира". Данные ресурсы предлагали приобрести препарат по цене свыше 18 тысяч рублей, тогда как фактически его еще не было в аптеках.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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