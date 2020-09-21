https://ria.ru/20200921/apteki-1577547893.html
Производитель "Арепливира" не будет работать с аптеками, завышающими цены
Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от коронавируса выше максимальной рекомендованной цены - 12... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:56
2020-09-21T13:56
2020-09-21T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> выше максимальной рекомендованной цены - 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.Ранее в нескольких онлайн-аптеках и аптечных агрегаторах появились объявления о предзаказе на покупку "Арепливира". Данные ресурсы предлагали приобрести препарат по цене свыше 18 тысяч рублей, тогда как фактически его еще не было в аптеках.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество