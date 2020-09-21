Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/apteki-1577547893.html
Производитель "Арепливира" не будет работать с аптеками, завышающими цены
Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от коронавируса выше максимальной рекомендованной цены - 12... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:56
2020-09-21T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577458530_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4137504b2836d6b0328af963f6673020.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> выше максимальной рекомендованной цены - 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.Ранее в нескольких онлайн-аптеках и аптечных агрегаторах появились объявления о предзаказе на покупку "Арепливира". Данные ресурсы предлагали приобрести препарат по цене свыше 18 тысяч рублей, тогда как фактически его еще не было в аптеках.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577458530_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cf820d3def06d6f5bb0f2bc39a0aeb29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Производитель "Арепливира" не будет работать с аптеками, завышающими цены

13:56 21.09.2020
593
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Производитель "Арепливира" будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от коронавируса выше максимальной рекомендованной цены - 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.
"Мы установили максимальную розничную цену 12 320 рублей для того, чтобы не было цены выше. И мы будем штрафовать и разрывать любые соглашения с аптеками, у которых цена будет выше рекомендованной нами розничной цены", - сказал он.
Ранее в нескольких онлайн-аптеках и аптечных агрегаторах появились объявления о предзаказе на покупку "Арепливира". Данные ресурсы предлагали приобрести препарат по цене свыше 18 тысяч рублей, тогда как фактически его еще не было в аптеках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 11:15Распространение нового коронавируса
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
1893031
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве заявили о возможности достижения мира в Донбассе до конца года
Арепливир
Названы сроки поставок препарата от COVID-19 "Арепливир" в регионы
Алексей Навальный
Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным
Арепливир
В Петербурге пытались продать онлайн препарат от COVID-19 "Арепливир"
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
В Турции ожидают, что каждый второй турист в этом году приедет из России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал идею Киева по статусу полуострова глупостью
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Молоток в зале судебных заседаний
В Новосибирске пенсионеру дали шесть лет колонии за убийство из-за музыки
Игровая приставка Sony PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
ВОЗ ценит усилия России по созданию вакцины "Спутник V"
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Сотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Аркадий Ротенберг
Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский отреагировал на петицию с требованием уйти в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния