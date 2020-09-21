https://ria.ru/20200921/anokhina-1577560075.html

Айза Анохина снялась обнаженной на Мальдивах

Телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина опубликовала откровенный кадр с Мальдивских островов на своей странице в Instagram. Снимок с пляжа поразил... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:43

2020-09-21T16:43

2020-09-21T16:43

айза анохина

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156361/33/1563613362_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6810a2100703e9f6462af4f4618c0a3.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущая и рэп-исполнительница <a href="http://ria.ru/person_ayza-anokhina/" target="_blank" data-auto="true">Айза Анохина</a> опубликовала откровенный кадр с Мальдивских островов на своей странице в Instagram. Снимок с пляжа поразил подписчиков звезды социальной сети.В кадре Айза стоит по пояс в воде без верха от купальника. Грудь знаменитость прикрывает рукой."Лучшее место на планете. И по первому впечатлению и по второму", — написала Анохина об островах в Stories.Поклонники телеведущей разделились на два лагеря. Кто-то посчитал ее фото прекрасным, другие – не оценили образ топлес: "Какая красота!", "Очень красивая мама, наглядный пример для многих!", "Как ваш отец реагирует на такие фотографии?", "Жуть, только своим видом испортила океан".

https://ria.ru/20200920/ratakovski-1577504911.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айза анохина, шоу-бизнес