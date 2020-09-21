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Айза Анохина снялась обнаженной на Мальдивах
Телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина опубликовала откровенный кадр с Мальдивских островов на своей странице в Instagram. Снимок с пляжа поразил... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:43
2020-09-21T16:43
айза анохина
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущая и рэп-исполнительница <a href="http://ria.ru/person_ayza-anokhina/" target="_blank" data-auto="true">Айза Анохина</a> опубликовала откровенный кадр с Мальдивских островов на своей странице в Instagram. Снимок с пляжа поразил подписчиков звезды социальной сети.В кадре Айза стоит по пояс в воде без верха от купальника. Грудь знаменитость прикрывает рукой."Лучшее место на планете. И по первому впечатлению и по второму", — написала Анохина об островах в Stories.Поклонники телеведущей разделились на два лагеря. Кто-то посчитал ее фото прекрасным, другие – не оценили образ топлес: "Какая красота!", "Очень красивая мама, наглядный пример для многих!", "Как ваш отец реагирует на такие фотографии?", "Жуть, только своим видом испортила океан".
https://ria.ru/20200920/ratakovski-1577504911.html
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айза анохина, шоу-бизнес

Айза Анохина снялась обнаженной на Мальдивах

16:43 21.09.2020
11117
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Айза Анохина
Певица и телеведущая Айза Анохина - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина опубликовала откровенный кадр с Мальдивских островов на своей странице в Instagram. Снимок с пляжа поразил подписчиков звезды социальной сети.
В кадре Айза стоит по пояс в воде без верха от купальника. Грудь знаменитость прикрывает рукой.
"Лучшее место на планете. И по первому впечатлению и по второму", — написала Анохина об островах в Stories.
Поклонники телеведущей разделились на два лагеря. Кто-то посчитал ее фото прекрасным, другие – не оценили образ топлес: "Какая красота!", "Очень красивая мама, наглядный пример для многих!", "Как ваш отец реагирует на такие фотографии?", "Жуть, только своим видом испортила океан".
Модель Эмили Ратаковски - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 11:46Культура
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес
110009
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Айза АнохинаШоу-бизнес
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