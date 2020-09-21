Акция "Пожалуйста, дышите!" пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020
11:10 21.09.2020 (обновлено: 11:22 21.09.2020)
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МОСКВА, 21 сент - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 презентуют акцию "Пожалуйста, дышите!", которая направлена на поддержку врачей и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
27 сентября перед стартом финальных заездов FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки с надписью "Пожалуйста, дышите!". Карта России на футболке составлена из портретов медицинских работников и волонтеров, которые в этом году сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.
Гран-при России 2020, титульным спонсором которого выступает банк ВТБ, пройдет на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. Вместе с Формулой 1 в рамках Гран-при пройдут гонки поддержки Формулы 2. Для зрителей в Олимпийском парке предусмотрена большая развлекательная программа, в которую войдут концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев, а также Фестиваль драйваи другие яркие развлекательные события.
Акция "Пожалуйста, дышите!" (http://breathe.ria.ru) — знак безмерной человеческой благодарности к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизней других. Рассказать о героях, которые живут среди нас, может каждый желающий — для этого нужно заполнить форму на портале breathe.ria.ru .
Акция, инициированная медиагруппой "Россия сегодня", ранее получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги. До начала матчей игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами героев акции: врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой помощи и волонтеров.
Акция проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система" (http://bf.sistema.ru/), федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ" (https://matchtv.ru/) , телеканал "Москва 24" (https://www.m24.ru/), сайт "Комсомольской правды" KP.RU (https://www.kp.ru/), ИД "Аргументы и факты" (https://aif.ru/), коммуникационная группа LBL (https://www.lbl.ru/), а также федеральный новостной портал NEWS.ru (https://news.ru/).
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