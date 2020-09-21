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https://ria.ru/20200921/adaptatsiya-1577457537.html
Трудным подросткам Омской области подберут общественных воспитателей
Подростков, состоящих на учете в полиции в Омской области, отдадут на перевоспитание общественным наставникам. Первые желающие помочь детям встать на правильный РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
2020-09-21T10:50
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омская область
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Подростков, состоящих на учете в полиции в Омской области, отдадут на перевоспитание общественным наставникам. Первые желающие помочь детям встать на правильный путь уже подали заявления в областное Министерство образования, сообщили в региональном правительстве.По словам заместителя министра образования Омской области Оксаны Груздевой, с 2016 года в регионе успешно проводится программа наставничества как в отношении детей-сирот, так и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и новый институт общественных воспитателей станет логичным продолжением этой работы.Воспитателем может стать любой житель области независимо от возраста и рода занятий, достаточно желания проводить время с детьми и способствовать их развитию. Региональные власти сформируют банк данных общественных наставников и закрепят за каждым из них подростков, находящихся в социально опасном положении. Отбор будет осуществляться исходя из индивидуальных интересов ребенка."В декабре в Омской области был принят закон об общественных воспитателях, который позволит сделать процедуру более системной и тщательнее подбирать наставников. Сейчас у нас уже большое количество желающих. Отбор будет происходить не спонтанно, а на основе анкет, которые предоставят комиссии по делам несовершеннолетних в районах области, и учитывая пожелания ребенка — мы будем исходить именно из его интересов", — пояснила РИА Новости Оксана Груздева.От желающих стать воспитателем потребуется заявление, согласие на обработку персональных данных, ксерокопия паспорта, справка об отсутствии судимости и справка из медицинской организации. После претенденты должны будут пройти обучающие курсы и сдать итоговое тестирование."Взрослые будут изучать особенности детей подросткового возраста, психологические, эмоциональные особенности детей с девиантным поведением, умение общаться с ребенком, умение найти подход к нему, выстроить диалог. Это будут небольшие видеокурсы, которые можно пройти в заочном формате", — рассказала замминистра образования Омской области.Чем и как воспитатели должны заниматься с детьми, строго не регламентировано. Наставники смогут сами планировать и составлять программу общения, опираясь на рекомендации Минпросвещения России и помощь психологов."Сценарии встреч у нас готовы, и человек будет, ориентируясь на ситуацию, выбирать из того, что есть, исходя из интересов конкретного ребенка. Но эти рекомендации — не четкая инструкция, а некий помощник, навигатор, куда пойти дальше. Также у нас будет работать единая служба поддержки, куда воспитатель сможет позвонить и задать вопрос психологам", — отметила Груздева.Сроки проведения программы также не ограничены. По словам собеседницы, в рамках программы наставничества, действующей в Омской области, дети находились под присмотром в течение девяти месяцев, но те пары, которые сложились за это время, общаются до сих пор."При этом и ребенок, и воспитатель могут отказаться от участия, если между ними не установился контакт. У нас были случаи, что некоторые пары распадались, мы меняли наставников, потому что здесь все очень индивидуально. Именно поэтому на всех этапах программы предполагается постоянное сопровождение психологов — они регулярно будут оценивать, как складывается взаимодействие у воспитателей и подопечных", — подчеркнула Груздева.По ее словам, в регионе рассчитывают, что программа общественных воспитателей даст хорошие результаты. Основания для позитива есть: последний летний проект по сопровождению трудных подростков наставниками позволил снять с учета в инспекции по делам несовершеннолетних около восьми процентов подопечных.
https://ria.ru/20200826/adaptatsiya-1576288321.html
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россия, хорошие новости, омская область

Трудным подросткам Омской области подберут общественных воспитателей

08:00 21.09.2020 (обновлено: 10:50 21.09.2020)
136
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник полиции разговаривает с подростком
Сотрудник полиции разговаривает с подростком - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подростков, состоящих на учете в полиции в Омской области, отдадут на перевоспитание общественным наставникам. Первые желающие помочь детям встать на правильный путь уже подали заявления в областное Министерство образования, сообщили в региональном правительстве.
По словам заместителя министра образования Омской области Оксаны Груздевой, с 2016 года в регионе успешно проводится программа наставничества как в отношении детей-сирот, так и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и новый институт общественных воспитателей станет логичным продолжением этой работы.
Воспитателем может стать любой житель области независимо от возраста и рода занятий, достаточно желания проводить время с детьми и способствовать их развитию. Региональные власти сформируют банк данных общественных наставников и закрепят за каждым из них подростков, находящихся в социально опасном положении. Отбор будет осуществляться исходя из индивидуальных интересов ребенка.
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"В декабре в Омской области был принят закон об общественных воспитателях, который позволит сделать процедуру более системной и тщательнее подбирать наставников. Сейчас у нас уже большое количество желающих. Отбор будет происходить не спонтанно, а на основе анкет, которые предоставят комиссии по делам несовершеннолетних в районах области, и учитывая пожелания ребенка — мы будем исходить именно из его интересов", — пояснила РИА Новости Оксана Груздева.
От желающих стать воспитателем потребуется заявление, согласие на обработку персональных данных, ксерокопия паспорта, справка об отсутствии судимости и справка из медицинской организации. После претенденты должны будут пройти обучающие курсы и сдать итоговое тестирование.
"Взрослые будут изучать особенности детей подросткового возраста, психологические, эмоциональные особенности детей с девиантным поведением, умение общаться с ребенком, умение найти подход к нему, выстроить диалог. Это будут небольшие видеокурсы, которые можно пройти в заочном формате", — рассказала замминистра образования Омской области.
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Чем и как воспитатели должны заниматься с детьми, строго не регламентировано. Наставники смогут сами планировать и составлять программу общения, опираясь на рекомендации Минпросвещения России и помощь психологов.
"Сценарии встреч у нас готовы, и человек будет, ориентируясь на ситуацию, выбирать из того, что есть, исходя из интересов конкретного ребенка. Но эти рекомендации — не четкая инструкция, а некий помощник, навигатор, куда пойти дальше. Также у нас будет работать единая служба поддержки, куда воспитатель сможет позвонить и задать вопрос психологам", — отметила Груздева.
Сроки проведения программы также не ограничены. По словам собеседницы, в рамках программы наставничества, действующей в Омской области, дети находились под присмотром в течение девяти месяцев, но те пары, которые сложились за это время, общаются до сих пор.
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"При этом и ребенок, и воспитатель могут отказаться от участия, если между ними не установился контакт. У нас были случаи, что некоторые пары распадались, мы меняли наставников, потому что здесь все очень индивидуально. Именно поэтому на всех этапах программы предполагается постоянное сопровождение психологов — они регулярно будут оценивать, как складывается взаимодействие у воспитателей и подопечных", — подчеркнула Груздева.
По ее словам, в регионе рассчитывают, что программа общественных воспитателей даст хорошие результаты. Основания для позитива есть: последний летний проект по сопровождению трудных подростков наставниками позволил снять с учета в инспекции по делам несовершеннолетних около восьми процентов подопечных.
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