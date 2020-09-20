https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html

Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих

Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T05:56

2020-09-20T05:56

2020-09-20T05:56

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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости</strong>. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить друзей, <a href="https://www.yourtango.com/2020336027/harry-styles-zodiac-sign-birth-chart" target="_blank">сообщает</a> YourTango. Так, например, для <strong>Львов</strong> естественно быть лидерами. Они дружелюбны, общительны и обычно нравятся окружающим. У них есть качества, которые помогают стать популярными: оптимизм, энергичность и доброта. Интересно, что чем больше любви и заботы они получают, тем больше отдают. <strong>Стрельцы</strong> своей любовью к жизни способны заражать окружающих. Они открыты, и у них потрясающее чувство юмора. Еще они очень добрые и щедрые. <strong>Рыбы</strong> готовы все для вас сделать. Эгоизм – это не про них. Они невероятно креативны и хорошо ладят с любыми людьми. <strong>Овны</strong> легко получили бы награду за то, что они способны быть "лучшими по всем фронтам". Их сложно не полюбить за авантюризм и бодрость. <strong>Близнецы</strong> обладают высокой социальной адаптивностью, и легко могут найти точки соприкосновения с любым человеком. Другие люди чувствуют себя рядом с ними более интересными и значимыми. Они способны очень быстро избавить вас от плохого настроения. <strong>Весы</strong> популярны, потому что они очень приятные. И для них важно быть в центре всеобщего внимания. Как правило, представители этого знака заинтересованы в том, чтобы иметь много друзей и всем нравиться.

https://ria.ru/20200830/horoscope-1576437234.html

https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры