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https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html
Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих
Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T05:56
2020-09-20T05:56
культура
астрология
стиль жизни
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости</strong>. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить друзей, <a href="https://www.yourtango.com/2020336027/harry-styles-zodiac-sign-birth-chart" target="_blank">сообщает</a> YourTango. Так, например, для <strong>Львов</strong> естественно быть лидерами. Они дружелюбны, общительны и обычно нравятся окружающим. У них есть качества, которые помогают стать популярными: оптимизм, энергичность и доброта. Интересно, что чем больше любви и заботы они получают, тем больше отдают. <strong>Стрельцы</strong> своей любовью к жизни способны заражать окружающих. Они открыты, и у них потрясающее чувство юмора. Еще они очень добрые и щедрые. <strong>Рыбы</strong> готовы все для вас сделать. Эгоизм – это не про них. Они невероятно креативны и хорошо ладят с любыми людьми. <strong>Овны</strong> легко получили бы награду за то, что они способны быть "лучшими по всем фронтам". Их сложно не полюбить за авантюризм и бодрость. <strong>Близнецы</strong> обладают высокой социальной адаптивностью, и легко могут найти точки соприкосновения с любым человеком. Другие люди чувствуют себя рядом с ними более интересными и значимыми. Они способны очень быстро избавить вас от плохого настроения. <strong>Весы</strong> популярны, потому что они очень приятные. И для них важно быть в центре всеобщего внимания. Как правило, представители этого знака заинтересованы в том, чтобы иметь много друзей и всем нравиться.
https://ria.ru/20200830/horoscope-1576437234.html
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астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих

05:56 20.09.2020
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© РИА Новости / Михаил МокрушинФестиваль Кубана-2012. День третий
Фестиваль Кубана-2012. День третий - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить друзей, сообщает YourTango.
Так, например, для Львов естественно быть лидерами. Они дружелюбны, общительны и обычно нравятся окружающим. У них есть качества, которые помогают стать популярными: оптимизм, энергичность и доброта. Интересно, что чем больше любви и заботы они получают, тем больше отдают.
Стрельцы своей любовью к жизни способны заражать окружающих. Они открыты, и у них потрясающее чувство юмора. Еще они очень добрые и щедрые.
Рыбы готовы все для вас сделать. Эгоизм – это не про них. Они невероятно креативны и хорошо ладят с любыми людьми.
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Овны легко получили бы награду за то, что они способны быть "лучшими по всем фронтам". Их сложно не полюбить за авантюризм и бодрость.

Они любят соревноваться, но окружающих это обычно не напрягает. Как правило, глядя на Овнов, им тоже хочется стать лучше. Энергия людей, рожденных под этим знаком, привлекает к ним друзей.

Близнецы обладают высокой социальной адаптивностью, и легко могут найти точки соприкосновения с любым человеком. Другие люди чувствуют себя рядом с ними более интересными и значимыми. Они способны очень быстро избавить вас от плохого настроения.
Весы популярны, потому что они очень приятные. И для них важно быть в центре всеобщего внимания. Как правило, представители этого знака заинтересованы в том, чтобы иметь много друзей и всем нравиться.
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