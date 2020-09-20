https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html

Ямал включили в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:27

2020-09-20T18:27

2020-09-20T18:27

ямало-ненецкий автономный округ

спортивные объекты

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюменская область

спорт

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона.<a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямал</a> приступил к подготовке финального пакета документов для организации проведения игр на своей территории.На Ямале базовыми площадками для проведения игр станут <a href="http://ria.ru/location_Labytnangi/" target="_blank" data-auto="true">Лабытнанги</a> и <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехард</a>. В марте 2019 года комиссия Арктических зимних игр посетила Ямал. Члены международного комитета изучали потенциальные возможности окружного центра по организации международных соревнований, чтобы подготовить сводный отчет для представителей стран-участниц игр и их политических лидеров. Возможности округа по организации и проведению международных соревнований на своей территории комиссия оценила положительно.На ближайшие годы на Ямале запланировано возведение более 40 спортивных объектов, самый крупный из которых сдадут уже в 2021 году – это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Ямал-Арена" в Салехарде площадью более 27 тысяч квадратных метров. Сооружение объединит под одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов, олимпийский бассейн, универсальный зал для игровых видов спорта, уточняет пресс-служба.Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года среди стран циркумполярного региона. Основными участниками являются <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>. Впервые спортсмены Ямала приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>. С 2004 года Ямал участвует как самостоятельная команда, единственная из России.

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спортивные объекты, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, спорт