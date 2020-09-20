Ямал включили в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Международный комитет Арктических зимних игр сообщил об утверждении графика проведения соревнований на период с 2024 по 2032 год. Ямало-Ненецкий автономный округ включен в график на 2026 год, что будет подтверждено после завершения финального этапа конкурса на проведение Арктических зимних игр", - говорится в сообщении.
Ямал приступил к подготовке финального пакета документов для организации проведения игр на своей территории.
"Мы рады перспективе присоединения Ямало-Ненецкого автономного округа к списку территорий проведения Арктических зимних игр. Мы полагаем, что это предоставит нашим спортсменам возможность открыть для себя новые спортивные возможности и принять участие в уникальном культурном обмене", - сообщил вице-президент Международного комитета Арктических зимних игр Джон Родда, слова которого приводятся в сообщении.
На Ямале базовыми площадками для проведения игр станут Лабытнанги и Салехард. В марте 2019 года комиссия Арктических зимних игр посетила Ямал. Члены международного комитета изучали потенциальные возможности окружного центра по организации международных соревнований, чтобы подготовить сводный отчет для представителей стран-участниц игр и их политических лидеров. Возможности округа по организации и проведению международных соревнований на своей территории комиссия оценила положительно.
На ближайшие годы на Ямале запланировано возведение более 40 спортивных объектов, самый крупный из которых сдадут уже в 2021 году – это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Ямал-Арена" в Салехарде площадью более 27 тысяч квадратных метров. Сооружение объединит под одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов, олимпийский бассейн, универсальный зал для игровых видов спорта, уточняет пресс-служба.
Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года среди стран циркумполярного региона. Основными участниками являются Гренландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Впервые спортсмены Ямала приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды Тюменской области. С 2004 года Ямал участвует как самостоятельная команда, единственная из России.