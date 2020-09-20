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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html
Ямал включили в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:27
2020-09-20T18:27
ямало-ненецкий автономный округ
спортивные объекты
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тюменская область
спорт
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона.<a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямал</a> приступил к подготовке финального пакета документов для организации проведения игр на своей территории.На Ямале базовыми площадками для проведения игр станут <a href="http://ria.ru/location_Labytnangi/" target="_blank" data-auto="true">Лабытнанги</a> и <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехард</a>. В марте 2019 года комиссия Арктических зимних игр посетила Ямал. Члены международного комитета изучали потенциальные возможности окружного центра по организации международных соревнований, чтобы подготовить сводный отчет для представителей стран-участниц игр и их политических лидеров. Возможности округа по организации и проведению международных соревнований на своей территории комиссия оценила положительно.На ближайшие годы на Ямале запланировано возведение более 40 спортивных объектов, самый крупный из которых сдадут уже в 2021 году – это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Ямал-Арена" в Салехарде площадью более 27 тысяч квадратных метров. Сооружение объединит под одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов, олимпийский бассейн, универсальный зал для игровых видов спорта, уточняет пресс-служба.Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года среди стран циркумполярного региона. Основными участниками являются <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>. Впервые спортсмены Ямала приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>. С 2004 года Ямал участвует как самостоятельная команда, единственная из России.
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
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РИА Новости
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спортивные объекты, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, спорт

Ямал включили в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год

18:27 20.09.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Международный комитет Арктических зимних игр сообщил об утверждении графика проведения соревнований на период с 2024 по 2032 год. Ямало-Ненецкий автономный округ включен в график на 2026 год, что будет подтверждено после завершения финального этапа конкурса на проведение Арктических зимних игр", - говорится в сообщении.

Ямал приступил к подготовке финального пакета документов для организации проведения игр на своей территории.

"Мы рады перспективе присоединения Ямало-Ненецкого автономного округа к списку территорий проведения Арктических зимних игр. Мы полагаем, что это предоставит нашим спортсменам возможность открыть для себя новые спортивные возможности и принять участие в уникальном культурном обмене", - сообщил вице-президент Международного комитета Арктических зимних игр Джон Родда, слова которого приводятся в сообщении.

На Ямале базовыми площадками для проведения игр станут Лабытнанги и Салехард. В марте 2019 года комиссия Арктических зимних игр посетила Ямал. Члены международного комитета изучали потенциальные возможности окружного центра по организации международных соревнований, чтобы подготовить сводный отчет для представителей стран-участниц игр и их политических лидеров. Возможности округа по организации и проведению международных соревнований на своей территории комиссия оценила положительно.
На ближайшие годы на Ямале запланировано возведение более 40 спортивных объектов, самый крупный из которых сдадут уже в 2021 году – это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Ямал-Арена" в Салехарде площадью более 27 тысяч квадратных метров. Сооружение объединит под одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов, олимпийский бассейн, универсальный зал для игровых видов спорта, уточняет пресс-служба.
Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года среди стран циркумполярного региона. Основными участниками являются Гренландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Впервые спортсмены Ямала приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды Тюменской области. С 2004 года Ямал участвует как самостоятельная команда, единственная из России.
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Ямало-Ненецкий автономный округСпортивные объектыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тюменская областьСпорт
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