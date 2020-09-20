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В Оренбургской области взорвался снаряд в гараже
Два человека погибли, трое, среди которых есть ребёнок, получили травмы при взрыве снаряда в гараже жилого дома в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:04
2020-09-20T18:14
оренбургская область
акбулакский район
происшествия
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<strong>УФА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, трое, среди которых есть ребёнок, получили травмы при взрыве снаряда в гараже жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>, сообщает <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1501095/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СУСК РФ по области</a>.Следственные органы Оренбургской области сообщают, что по фактам гибели и ранений жителей Акбулакского района в результате взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "незаконные приобретение и хранение боеприпасов".По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на воскресенье в гараже во дворе частного жилого дома по переулку Больничному села Советское Акбулакского района Оренбургской области.Следователями с участием криминалистов и специалистов-взрывотехников произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.Позже старший помощник руководителя следственного управления СУСК РФ по региону Радик Галимов сообщил, что число жертв взрыва снаряда выросло до двух человек.
оренбургская область
акбулакский район
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оренбургская область, акбулакский район, происшествия

В Оренбургской области взорвался снаряд в гараже

12:04 20.09.2020 (обновлено: 18:14 20.09.2020)
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© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской областиНа месте взрыва боеприпаса в Оренбургской области
На месте взрыва боеприпаса в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской области
На месте взрыва боеприпаса в Оренбургской области
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое, среди которых есть ребёнок, получили травмы при взрыве снаряда в гараже жилого дома в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по области.
Следственные органы Оренбургской области сообщают, что по фактам гибели и ранений жителей Акбулакского района в результате взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "незаконные приобретение и хранение боеприпасов".
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на воскресенье в гараже во дворе частного жилого дома по переулку Больничному села Советское Акбулакского района Оренбургской области.
"Произошёл взрыв снаряда, в результате которого собственник гаража получил телесные повреждения, повлекшие его смерть в районной больнице. В результате взрыва в медицинское учреждения также доставлены четверо пострадавших, среди которых 4-летний ребенок с травмой кисти, 17-летний несовершеннолетний с ранением грудной клетки, 18-летний житель поселка Акбулак с травмой легкого, а также 34-летний мужчина с переломом ноги", - говорится в сообщении областного следкома.
Следователями с участием криминалистов и специалистов-взрывотехников произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.
Позже старший помощник руководителя следственного управления СУСК РФ по региону Радик Галимов сообщил, что число жертв взрыва снаряда выросло до двух человек.
"В больнице скончался пострадавший мужчина 1985 года рождения", - сказал Галимов.
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Оренбургская областьАкбулакский районПроисшествия
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