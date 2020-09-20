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В Оренбургской области взорвался снаряд в гараже

Два человека погибли, трое, среди которых есть ребёнок, получили травмы при взрыве снаряда в гараже жилого дома в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T12:04

2020-09-20T12:04

2020-09-20T18:14

оренбургская область

акбулакский район

происшествия

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<strong>УФА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, трое, среди которых есть ребёнок, получили травмы при взрыве снаряда в гараже жилого дома в <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>, сообщает <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1501095/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СУСК РФ по области</a>.Следственные органы Оренбургской области сообщают, что по фактам гибели и ранений жителей Акбулакского района в результате взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "незаконные приобретение и хранение боеприпасов".По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на воскресенье в гараже во дворе частного жилого дома по переулку Больничному села Советское Акбулакского района Оренбургской области.Следователями с участием криминалистов и специалистов-взрывотехников произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.Позже старший помощник руководителя следственного управления СУСК РФ по региону Радик Галимов сообщил, что число жертв взрыва снаряда выросло до двух человек.

оренбургская область

акбулакский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, акбулакский район, происшествия