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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/vystrel-1577515801.html
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео,... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:38
2020-09-20T23:59
протесты в белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах.На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.В белорусском МВД подтвердили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел в воздух из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве уточнили, что это был светошумовой патрон."Использовано было не оружие, а спецсредство &lt;...&gt; — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников", — рассказала агентству пресс-секретарь.Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для "пресечения противоправных действий" протестующих. После этого последовали задержания.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли: против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Народная милиция имеет полное право защищать общественный порядок от действий агрессивных хулиганов, нарушающих его
524
Хватит либеральничать с этими провокаторами.
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белоруссия
брест
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция произвела предупредительный выстрел в воздух во время несанкционированной акции оппозиции
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белоруссия, брест, в мире

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

17:38 20.09.2020 (обновлено: 23:59 20.09.2020)
64281
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен — РИА Новости. В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах.
На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
В белорусском МВД подтвердили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел в воздух из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве уточнили, что это был светошумовой патрон.
"Использовано было не оружие, а спецсредство <...> — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников", — рассказала агентству пресс-секретарь.
Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для "пресечения противоправных действий" протестующих. После этого последовали задержания.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли: против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
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Обсудить490
Протесты в БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Народная милиция имеет полное право защищать общественный порядок от действий агрессивных хулиганов, нарушающих его
20 сентября, 17:41
ИЗИгорь Земский
442220375
Хватит либеральничать с этими провокаторами.
20 сентября, 17:48
Арсений НовиковАрсений Новиков
94100122
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