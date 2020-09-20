https://ria.ru/20200920/vystrel-1577515801.html

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео,... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:38

2020-09-20T17:38

2020-09-20T23:59

протесты в белоруссии

белоруссия

брест

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах.На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.В белорусском МВД подтвердили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел в воздух из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве уточнили, что это был светошумовой патрон."Использовано было не оружие, а спецсредство <...> — для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников", — рассказала агентству пресс-секретарь.Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для "пресечения противоправных действий" протестующих. После этого последовали задержания.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли: против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Игорь Земский Народная милиция имеет полное право защищать общественный порядок от действий агрессивных хулиганов, нарушающих его 524

Арсений Новиков Хватит либеральничать с этими провокаторами. 118

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте В Бресте милиция произвела предупредительный выстрел в воздух во время несанкционированной акции оппозиции 2020-09-20T17:38 true PT0M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, брест, в мире