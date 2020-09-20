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https://ria.ru/20200920/vystavka-1577498895.html
В ООН открыли фотовыставку о борьбе российских врачей с COVID-19
Постпредство РФ при ООН совместно с МИА "Россия сегодня" открыло в здании штаб-квартиры всемирной организации фотовыставку о борьбе российских врачей и... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T06:08
2020-09-20T06:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
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<strong>ООН, 20 сен – РИА Новости.</strong> Постпредство РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> совместно с МИА "Россия сегодня" открыло в здании штаб-квартиры всемирной организации фотовыставку о борьбе российских врачей и волонтеров с пандемией COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.В стенах штаб-квартиры с 21 по 29 сентября пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН. В условиях еще сохраняющихся рисков, связанных с коронавирусом, принято решение проводить главное политическое мероприятие года в гибридном формате. Выступления лидеров и министров государств будут транслироваться в зале Генассамблеи в формате видеозаписей. В помещении же будет находиться лишь по одному представителю от каждой страны.По его словам, в экспозиции представлены лучшие работы российских фотографов, сделанные в период пандемии."Кроме того, на выставке представлены фотоматериалы и информация о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной в нашей стране", - заявил Стржижовский."Несмотря на то, что в этом году очное участие в открытии 75-й сессии ГА ООН примут лишь руководители постоянных представительств стран-участниц, все они смогут оценить достижения отечественной медицины и самоотверженную работу наших специалистов в области здравоохранения", - добавил он.<a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577498388.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, общество

В ООН открыли фотовыставку о борьбе российских врачей с COVID-19

06:08 20.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН совместно с МИА "Россия сегодня" открыло в здании штаб-квартиры всемирной организации фотовыставку о борьбе российских врачей и волонтеров с пандемией COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.
В стенах штаб-квартиры с 21 по 29 сентября пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН. В условиях еще сохраняющихся рисков, связанных с коронавирусом, принято решение проводить главное политическое мероприятие года в гибридном формате. Выступления лидеров и министров государств будут транслироваться в зале Генассамблеи в формате видеозаписей. В помещении же будет находиться лишь по одному представителю от каждой страны.
"С 18 сентября делегаты из всех государств-членов ООН, участвующие в неделе "высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН, имеют возможность ознакомиться в штаб-квартире с фотовыставкой, организованной постпредством России при ООН совместно с МИА "Россия сегодня". Она проходит в рамках проекта "Пожалуйста, дышите!" и посвящена усилиям российских врачей и волонтеров по борьбе с COVID-19", - сказал Стржижовский.
По его словам, в экспозиции представлены лучшие работы российских фотографов, сделанные в период пандемии.
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"Кроме того, на выставке представлены фотоматериалы и информация о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной в нашей стране", - заявил Стржижовский.
"Несмотря на то, что в этом году очное участие в открытии 75-й сессии ГА ООН примут лишь руководители постоянных представительств стран-участниц, все они смогут оценить достижения отечественной медицины и самоотверженную работу наших специалистов в области здравоохранения", - добавил он.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)ООНСШАОбщество
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