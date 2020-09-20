https://ria.ru/20200920/vooruzheniya-1577523466.html

Сенатор назвал позицию США по вооружениям игрой в одни ворота

США ведут "игру в одни ворота", выставляя России условия в сфере вооружения, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T21:01

2020-09-20T21:01

2020-09-20T21:15

россия

маршалл биллингсли

алексей кондратьев

договор снв-3

дональд трамп

совет федерации рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут "игру в одни ворота", выставляя России условия в сфере вооружения, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Игра в одни ворота. США предпринимают шаги по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки", - сказал Кондратьев.По его словам, следует помнить, что и перед расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американцы уже вели разработки новых типов ракетной техники, при этом беспочвенно обвиняя Россию."Создание американской ПРО должно было "обнулить" наш ядерный щит. И только создание нами новых типов оружия, в том числе и гиперзвукового, позволило сохранить паритет", - заявил он.По словам сенатора, США официально занижают свои возможности, вводя в заблуждение. Он добавил, что Россия не может "взять на себя обязательства по ограничению Китая", а <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> отказался от обсуждения этого вопроса."Есть риторический вопрос: США, говоря о снижении количества и качества ядерных боеголовок, готовы снизить их количество до уровня <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>?" – сказал сенатор.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, алексей кондратьев, договор снв-3, дональд трамп, совет федерации рф, сша, в мире