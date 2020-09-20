Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/vooruzheniya-1577523466.html
Сенатор назвал позицию США по вооружениям игрой в одни ворота
США ведут "игру в одни ворота", выставляя России условия в сфере вооружения, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T21:01
2020-09-20T21:15
россия
маршалл биллингсли
алексей кондратьев
договор снв-3
дональд трамп
совет федерации рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:157:3078:1888_1400x0_80_0_0_4e85cd9820ab1c45886c33100937a519.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут "игру в одни ворота", выставляя России условия в сфере вооружения, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Игра в одни ворота. США предпринимают шаги по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки", - сказал Кондратьев.По его словам, следует помнить, что и перед расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американцы уже вели разработки новых типов ракетной техники, при этом беспочвенно обвиняя Россию."Создание американской ПРО должно было "обнулить" наш ядерный щит. И только создание нами новых типов оружия, в том числе и гиперзвукового, позволило сохранить паритет", - заявил он.По словам сенатора, США официально занижают свои возможности, вводя в заблуждение. Он добавил, что Россия не может "взять на себя обязательства по ограничению Китая", а <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> отказался от обсуждения этого вопроса."Есть риторический вопрос: США, говоря о снижении количества и качества ядерных боеголовок, готовы снизить их количество до уровня <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>?" – сказал сенатор.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
4
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_023dae24d21c6d279b2a52623f07350b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, алексей кондратьев, договор снв-3, дональд трамп, совет федерации рф, сша, в мире

Сенатор назвал позицию США по вооружениям игрой в одни ворота

21:01 20.09.2020 (обновлено: 21:15 20.09.2020)
1051
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США ведут "игру в одни ворота", выставляя России условия в сфере вооружения, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Алексей Кондратьев.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"Игра в одни ворота. США предпринимают шаги по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки", - сказал Кондратьев.
По его словам, следует помнить, что и перед расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американцы уже вели разработки новых типов ракетной техники, при этом беспочвенно обвиняя Россию.
"Создание американской ПРО должно было "обнулить" наш ядерный щит. И только создание нами новых типов оружия, в том числе и гиперзвукового, позволило сохранить паритет", - заявил он.
По словам сенатора, США официально занижают свои возможности, вводя в заблуждение. Он добавил, что Россия не может "взять на себя обязательства по ограничению Китая", а Пекин отказался от обсуждения этого вопроса.
"Есть риторический вопрос: США, говоря о снижении количества и качества ядерных боеголовок, готовы снизить их количество до уровня Китая?" – сказал сенатор.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 19:22
США отказались выводить ядерное оружие из Европы
5850041
Обсудить4
РоссияМаршалл БиллингслиАлексей КондратьевДоговор СНВ-3Дональд ТрампСовет Федерации РФСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Олег Морозов
В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
Паром компании Viking Line MS Amorella сел на мель на архипелаге Ярсо в Фогло, Аландские острова
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Кадр из сериала Черная кошка
Названа причина смерти актера Чуприкова из "Возвращения Мухтара"
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Минске завершилась акция оппозиции
Мужчина со смартфоном
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
Все закрытые из-за протестов станции метро Минска возобновили работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Актер Юрий Стоянов раскрыл реальный размер пенсии
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Лента новостейМолния