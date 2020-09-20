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В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
Даже если представить, что предложение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет разумное начало, разговор с... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:08
2020-09-20T21:09
россия
договор снв-3
олег морозов
совет федерации рф
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Даже если представить, что предложение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет разумное начало, разговор с Россией в виде ультиматума недопустим, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Даже если представить, что предложение имеет перспективу и не лишено разумного начала, его форма возмутительна. Так не делают, если хотят получить реальный результат", - сказал Морозов."Это все равно как сказать: "Отдайте мне ваш пистолет, пистолет вашего соседа, иначе я выстрелю вам в голову", - отметил он.По словам Морозова, Москва готова обсуждать продление ДСНВ и все сопутствующие ему темы."Мы заинтересованы в контроле над стратегическим ядерным оружием. Но разговаривать с нами на языке ультиматумов крайне непродуктивно", - заключил политик.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
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россия
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россия, договор снв-3, олег морозов, совет федерации рф, сша, в мире

В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ

20:08 20.09.2020 (обновлено: 21:09 20.09.2020)
3535
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Даже если представить, что предложение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет разумное начало, разговор с Россией в виде ультиматума недопустим, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
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"Даже если представить, что предложение имеет перспективу и не лишено разумного начала, его форма возмутительна. Так не делают, если хотят получить реальный результат", - сказал Морозов.
"Это все равно как сказать: "Отдайте мне ваш пистолет, пистолет вашего соседа, иначе я выстрелю вам в голову", - отметил он.
По словам Морозова, Москва готова обсуждать продление ДСНВ и все сопутствующие ему темы.
"Мы заинтересованы в контроле над стратегическим ядерным оружием. Но разговаривать с нами на языке ультиматумов крайне непродуктивно", - заключил политик.
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18113102
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РоссияДоговор СНВ-3Олег МорозовСовет Федерации РФСШАВ мире
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