https://ria.ru/20200920/vooruzheniya-1577521741.html

В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ

Даже если представить, что предложение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет разумное начало, разговор с... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T20:08

2020-09-20T20:08

2020-09-20T21:09

россия

договор снв-3

олег морозов

совет федерации рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Даже если представить, что предложение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет разумное начало, разговор с Россией в виде ультиматума недопустим, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Даже если представить, что предложение имеет перспективу и не лишено разумного начала, его форма возмутительна. Так не делают, если хотят получить реальный результат", - сказал Морозов."Это все равно как сказать: "Отдайте мне ваш пистолет, пистолет вашего соседа, иначе я выстрелю вам в голову", - отметил он.По словам Морозова, Москва готова обсуждать продление ДСНВ и все сопутствующие ему темы."Мы заинтересованы в контроле над стратегическим ядерным оружием. Но разговаривать с нами на языке ультиматумов крайне непродуктивно", - заключил политик.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200710/1574159967.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, олег морозов, совет федерации рф, сша, в мире