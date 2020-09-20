https://ria.ru/20200920/vodomet-1577517959.html

В центр Минска стянули водометы

Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре Минска, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:41

2020-09-20T18:41

2020-09-20T18:52

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577505925_0:27:1486:863_1400x0_80_0_0_39b744648b50db9031ae165b5317a649.jpg

<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА Новости.К настоящему моменту общее число протестующих, по оценкам РИА Новости, достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы.По предварительным оценкам, здесь несколько десятков бойцов ОМОН и внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. При себе у них щиты, дубинки и другие специальные средства. Милиция перекрыла проспект, а также пересекающую его улицу Козлова. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водометы. Силовики пока не предпринимают никаких активных действий.Колонна протестующих подошла на расстояние около 50 метров к оцеплению ОМОН на проспекте Независимости перед площадью Победы, а затем развернулась и пошла обратно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Deyn Donovan Не туда согнали, надо к лукашенко гнать и смывать эту грязь с белорусской земли. 248

Александр Невский "В центр Минска стянули водометы" - У кого "стянули"? Как это - стянули? 243

21

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире