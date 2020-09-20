https://ria.ru/20200920/vodomet-1577517959.html
В центр Минска стянули водометы
Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре Минска, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:41
2020-09-20T18:41
2020-09-20T18:52
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА Новости.К настоящему моменту общее число протестующих, по оценкам РИА Новости, достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы.По предварительным оценкам, здесь несколько десятков бойцов ОМОН и внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. При себе у них щиты, дубинки и другие специальные средства. Милиция перекрыла проспект, а также пересекающую его улицу Козлова. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водометы. Силовики пока не предпринимают никаких активных действий.Колонна протестующих подошла на расстояние около 50 метров к оцеплению ОМОН на проспекте Независимости перед площадью Победы, а затем развернулась и пошла обратно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Deyn Donovan
Не туда согнали, надо к лукашенко гнать и смывать эту грязь с белорусской земли.
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Александр Невский
"В центр Минска стянули водометы" - У кого "стянули"? Как это - стянули?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире