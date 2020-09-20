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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/vodomet-1577517959.html
В центр Минска стянули водометы
Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре Минска, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:41
2020-09-20T18:52
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен - РИА Новости.</strong> Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА Новости.К настоящему моменту общее число протестующих, по оценкам РИА Новости, достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы.По предварительным оценкам, здесь несколько десятков бойцов ОМОН и внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. При себе у них щиты, дубинки и другие специальные средства. Милиция перекрыла проспект, а также пересекающую его улицу Козлова. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водометы. Силовики пока не предпринимают никаких активных действий.Колонна протестующих подошла на расстояние около 50 метров к оцеплению ОМОН на проспекте Независимости перед площадью Победы, а затем развернулась и пошла обратно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Не туда согнали, надо к лукашенко гнать и смывать эту грязь с белорусской земли.
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"В центр Минска стянули водометы" - У кого "стянули"? Как это - стянули?
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В центр Минска стянули водометы

18:41 20.09.2020 (обновлено: 18:52 20.09.2020)
1581
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на площади Независимости в Минске
Сотрудники милиции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Два водомета находятся в районе проспекта Независимости в центре Минска, где толпа протестующих подошла вплотную к кордону силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
К настоящему моменту общее число протестующих, по оценкам РИА Новости, достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы.
По предварительным оценкам, здесь несколько десятков бойцов ОМОН и внутренних войск Белоруссии. При себе у них щиты, дубинки и другие специальные средства. Милиция перекрыла проспект, а также пересекающую его улицу Козлова. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водометы. Силовики пока не предпринимают никаких активных действий.
Колонна протестующих подошла на расстояние около 50 метров к оцеплению ОМОН на проспекте Независимости перед площадью Победы, а затем развернулась и пошла обратно.
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Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
89200810
Обсудить21
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не туда согнали, надо к лукашенко гнать и смывать эту грязь с белорусской земли.
20 сентября, 18:53
Deyn DonovanDeyn Donovan
301-10325
"В центр Минска стянули водометы" - У кого "стянули"? Как это - стянули?
20 сентября, 18:47
Александр НевскийАлександр Невский
36-10214
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