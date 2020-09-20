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На Сахалине задержали водителя, насмерть сбившего подростка
На Сахалине задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T05:19
2020-09-20T05:19
2020-09-20T13:16
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> На <a href="https://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank">Сахалине</a> задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По данным сахалинского главка МВД, инцидент произошел накануне вечером в Анивском районе, на автодороге Троицкое — Новотроицкое. Один автомобиль притормозил, чтобы пропустить подростка с велосипедом, а другой в это время пошел на обгон и сбил мальчика. Через некоторое время тот умер от травм. Водитель же бросил автомобиль и попытался скрыться.Сейчас решается вопрос об аресте задержанного. Прокуратура взяла расследование на контроль.
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южно-сахалинск
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия