Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/voditel-1577498702.html
На Сахалине задержали водителя, насмерть сбившего подростка
На Сахалине задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T05:19
2020-09-20T13:16
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен — РИА Новости.</strong> На <a href="https://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank">Сахалине</a> задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По данным сахалинского главка МВД, инцидент произошел накануне вечером в Анивском районе, на автодороге Троицкое — Новотроицкое. Один автомобиль притормозил, чтобы пропустить подростка с велосипедом, а другой в это время пошел на обгон и сбил мальчика. Через некоторое время тот умер от травм. Водитель же бросил автомобиль и попытался скрыться.Сейчас решается вопрос об аресте задержанного. Прокуратура взяла расследование на контроль.
3
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_3a84a0c8ea0c7e59ee85af13a53d1283.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине задержали водителя, насмерть сбившего подростка

05:19 20.09.2020 (обновлено: 13:16 20.09.2020)
8554
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен — РИА Новости. На Сахалине задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным сахалинского главка МВД, инцидент произошел накануне вечером в Анивском районе, на автодороге Троицкое — Новотроицкое. Один автомобиль притормозил, чтобы пропустить подростка с велосипедом, а другой в это время пошел на обгон и сбил мальчика. Через некоторое время тот умер от травм. Водитель же бросил автомобиль и попытался скрыться.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанного. Прокуратура взяла расследование на контроль.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
122124909
Обсудить3
Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко
Певица Рита Дакота
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Молодая пара на кухне
Озабоченные нейроны. Ученые обнаружили неожиданный эффект секса
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Британец устроил поножовщину возле паба
Добыча урановой руды
Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Юрий Лоза
Юрий Лоза: "Главное, чтобы ничего не происходило, но было где гулять"
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России
Мошенник
Эксперт рассказал, есть ли у мошенников черные списки жертв
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Миллиард за поток. На что готова Германия ради российского газа
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Китае
Год 2020-й как он есть: ураганы и банды устанавливают мировые цены на газ
Испытания ракетного комплекса Авангард
National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов"
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Актер Юрий Стоянов раскрыл реальный размер пенсии
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Лента новостейМолния