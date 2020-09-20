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Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо
На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:00
2020-09-20T08:01
westinghouse electric
энергоатом
украина
авторы
мнение - авторы
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На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в ближайшее время ликвидирован. "Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении изготовления сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", — заявила она в ходе визита на Восточный горно-обогатительный комбинат (Восточный ГОК).Восточный ГОК — принадлежащий государству горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ольга Буславец — креатура <a href="http://ria.ru/person_Rinat_Akhmetov/" target="_blank" data-auto="true">Рината Ахметова</a>, которую не смогли сделать министром энергетики (не нашли достаточное количество голосов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>) и поэтому решением другой его креатуры, премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Шмыгаля</a>, назначили временно исполняющей обязанности министра.<a href="https://www.nfuel.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Государственный концерн "Ядерное топливо"</a> включает в себя Восточный ГОК, <a href="http://smoly.com.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">государственное предприятие "Смолы"</a> и <a href="http://www.iptzw.org.ua/index_ru.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии</a>. Он владеет десятью процентами<a href="https://www.iaea.org/ru/temy/mezhdunarodnyy-centr-po-obogashcheniyu-urana" target="_blank" rel="nofollow noopener"> акций АО "Международный центр по обогащению урана" в Ангарске</a>, 50% плюс одна акция <a href="http://plantnf.com.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АО "Завод по производству ядерного топлива"</a> и 49% <a href="http://www.spark-ct.com.ua/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ООО "Научный парк "Химические технологии"</a>.Но главное — в 2020 году согласно планам концерн уже должен был самостоятельно изготавливать на упомянутом выше заводе по производству ядерного топлива, 50% минус одна акция которого принадлежит российскому <a href="https://www.tvel.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АО "ТВЭЛ"</a>, сборки ядерного топлива. Но по факту благодаря Майдану завод так и не начал строиться, он существует только на бумаге, а в его штате числится два человека. Украинские чиновники после 2014 года неоднократно объявляли о грядущем строительстве завода с участием "западных партнеров", но по факту это всегда оказывалось враньем и блефом. Рассорившись с Россией, Украина лишилась возможности самостоятельно производить ядерное топливо и ликвидацией концерна "Ядерное топливо" закрепляет этот факт юридически.Концерн "Ядерное топливо" был создан распоряжением кабинета министров Украины еще в апреле 2008 года. Тогда предполагалось, что в состав концерна, кроме упомянутых выше двух заводов и института, войдут Днепровский завод прецизионных труб и находившееся тогда на санации госпредприятие "Цирконий" — санацию планировалось закончить до конца года. В итоге Днепропетровский завод прецизионных труб в сентябре 2014 года стал собственностью ООО "Торговый дом "Волгоградский металлургический завод "Красный октябрь", принадлежащего одноименному российскому предприятию. А "Цирконий" продолжали "оздоравливать" аж до нынешнего года, когда было принято судебное решение о его банкротстве и открыта ликвидационная процедура.Создавался концерн с целью освоить самостоятельный выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов <a href="http://ria.ru/product_VVEHR-1000/" target="_blank" data-auto="true">ВВЭР-1000</a> по технологиям российского АО "ТВЭЛ".Осенью 2010-го было принято решение о создании совместного предприятия "Ядерного топлива" и <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a> с долями сторон 50 на 50 для производства сборок. Стороны тогда же предварительно договорились о том, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, если Украина в сжатые сроки выберет и утвердит площадку для размещения предприятия и разработает технико-экономическое обоснование его деятельности. В тот же период ТВЭЛ подтвердил намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года плюс еще и пообещал частично профинансировать проект. Оговаривалось, что продукция может поставляться не только на украинские АЭС, но и в третьи страны.Буквально сразу же на Украине было создано юридическое лицо — АО "Завод по производству ядерного топлива", при этом украинская сторона все же сумела отхватить 50% плюс одну акцию, вопреки ранее озвученному паритету. Одновременно Украине за символическую сумму в 2,6 миллиона рублей были переданы десять процентов акций АО "Международный центр по обогащению урана", ранее созданного Россией при участии Казахстана.Далее украинская сторона затянула процесс выбора места и подготовки документов. Наконец, к лету 2013 года стороны урегулировали все юридические нюансы и планировали в ближайшее время приступить к подготовительным работам строительства самого завода, ввод в действие первой очереди которого отложился до 2015 года. Впрочем, сроки передачи всех технологий и полноценного функционирования завода с 2020 года переносить тогда никто не планировал. Но Украина в 2013 году так и не нашла 42 миллиона долларов, которые следовало внести в уставный фонд, а без этого строительство начаться не могло. Завод продолжил существовать только на бумаге. Кстати, как и упомянутый выше ООО "Научный парк "Химические технологии".А зимой 2013-2014 годов случилось известно что. И реализация проекта по инициативе украинской стороны была просто прекращена. Вскоре с официального сайта концерна "Ядерное топливо" исчезло даже упоминание о каком-либо сотрудничестве с Россией. Там теперь упоминаются Казахстан, Армения, КНР, ФРГ, Франция, но только не Россия.Начиная с 2015 года концерн и государственная компания "<a href="http://ria.ru/organization_NAEHK_EHnergoatom/" target="_blank" data-auto="true">Энергоатом</a>" начали традиционные для нынешней Украины "танцы с бубнами", подписывая некие меморандумы и соглашения с самыми разными участниками — <a href="https://interfax.com.ua/news/economic/456219.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">казахстанскими</a>, <a href="https://day.kyiv.ua/uk/news/240415-energoatom-kupuvatyme-zbagachenyy-uran-u-franciyi" target="_blank" rel="nofollow noopener">французскими</a>, <a href="https://expro.com.ua/novini/eneroatom-ta-kanadskiy-postachalnik-uranovogo-koncentratu-cameco-corporation-pdpisali-memorandum" target="_blank" rel="nofollow noopener">канадскими</a> и тому подобными. Что уж говорить об американской компании Westinghouse, к закупке топлива у которой Украина вернулась сразу же после прихода майданной власти в 2014 году. В 2016-2019 годах министр энергетики Украины <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nasalik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Насалик</a> неоднократно заявлял, что именно американцы предоставят технологии и построят завод на Украине. Каждое такое заявления Westinghouse<a href="https://economics.segodnya.ua/economics/business/westinghouse-oproverg-slova-vlastey-ukrainy-o-stroitelstve-zavoda-743251.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> опровергала</a>.В итоге к 2020 году Украина оказалась у классического разбитого корыта.Она не имеет завода по производству тепловыделяющих сборок и даже малейших перспектив его строительства в будущем. В ближайшие десять-двенадцать лет большая часть украинских блоков АЭС будет выводиться из эксплуатации даже с учетом ее продления. Перспективы строительства замещающих мощностей туманны: во-первых, у Украины на это нет денег, во-вторых, на Украине уже нет той промышленности, которая требовала таких объемов электроэнергии, а через десять-двенадцать лет ее останется еще меньше. В этих условия коммерческого смысла строительства завода на Украине попросту нет. А ликвидация концерна "Ядерное топливо" является просто признанием сложившихся реалий со стороны украинского руководства.Половину тепловыделяющих элементов страна вынуждена покупать у заокеанских кураторов (хотя, строго говоря, они производятся в Швеции) по более высокой по сравнению с ТВЭЛ ценам. При этом пришлось еще и срочно сооружать Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%A2_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)" target="_blank" rel="nofollow noopener">ЦХОЯТ</a>) поскольку Westinghouse не принимает отработанное топливо даже на временное хранение, не говоря о переработке. Причем строить его пришлось не в пустыне или другой малозаселенной местности, а в Чернобыльской зоне, которая расположена, по сути, в верховьях украинской части Днепра, вдоль русла которого живет половина населения страны.Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья.Наконец, перспективы развития атомной энергетики на Украине надежно похоронены, а вместе с ними и перспективы прекращения реиндустриализации и деградации.
https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html
https://ria.ru/20200830/ukraina-1576471845.html
https://ria.ru/20200802/1575258571.html
https://ria.ru/20200520/1571676325.html
https://ria.ru/20191201/1561758227.html
Погибает окраина, земля пухом, да и земля скоро продана будет
106
Специалисты драпают от надвигающегося коллапса атомной энергетики "нэньки" кто куда-в Россию в основном.Благо,есть программы по интеграции иностранных специалистов.
85
31
украина
РИА Новости
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2020
Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
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60
westinghouse electric, энергоатом, украина, авторы, мнение - авторы

Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо

08:00 20.09.2020 (обновлено: 08:01 20.09.2020)
48369
© РИА Новости / Сергей ПятаковДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в ближайшее время ликвидирован.
"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении изготовления сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", — заявила она в ходе визита на Восточный горно-обогатительный комбинат (Восточный ГОК).
Восточный ГОК — принадлежащий государству горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды.
Ольга Буславец — креатура Рината Ахметова, которую не смогли сделать министром энергетики (не нашли достаточное количество голосов в Верховной раде) и поэтому решением другой его креатуры, премьер-министра Дениса Шмыгаля, назначили временно исполняющей обязанности министра.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
Государственный концерн "Ядерное топливо" включает в себя Восточный ГОК, государственное предприятие "Смолы" и Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии. Он владеет десятью процентами акций АО "Международный центр по обогащению урана" в Ангарске, 50% плюс одна акция АО "Завод по производству ядерного топлива" и 49% ООО "Научный парк "Химические технологии".
Но главное — в 2020 году согласно планам концерн уже должен был самостоятельно изготавливать на упомянутом выше заводе по производству ядерного топлива, 50% минус одна акция которого принадлежит российскому АО "ТВЭЛ", сборки ядерного топлива. Но по факту благодаря Майдану завод так и не начал строиться, он существует только на бумаге, а в его штате числится два человека. Украинские чиновники после 2014 года неоднократно объявляли о грядущем строительстве завода с участием "западных партнеров", но по факту это всегда оказывалось враньем и блефом. Рассорившись с Россией, Украина лишилась возможности самостоятельно производить ядерное топливо и ликвидацией концерна "Ядерное топливо" закрепляет этот факт юридически.
Концерн "Ядерное топливо" был создан распоряжением кабинета министров Украины еще в апреле 2008 года. Тогда предполагалось, что в состав концерна, кроме упомянутых выше двух заводов и института, войдут Днепровский завод прецизионных труб и находившееся тогда на санации госпредприятие "Цирконий" — санацию планировалось закончить до конца года. В итоге Днепропетровский завод прецизионных труб в сентябре 2014 года стал собственностью ООО "Торговый дом "Волгоградский металлургический завод "Красный октябрь", принадлежащего одноименному российскому предприятию. А "Цирконий" продолжали "оздоравливать" аж до нынешнего года, когда было принято судебное решение о его банкротстве и открыта ликвидационная процедура.
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 08:00
Украина стала лидером энергорынка Европы
Создавался концерн с целью освоить самостоятельный выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-1000 по технологиям российского АО "ТВЭЛ".
Осенью 2010-го было принято решение о создании совместного предприятия "Ядерного топлива" и ТВЭЛ с долями сторон 50 на 50 для производства сборок. Стороны тогда же предварительно договорились о том, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, если Украина в сжатые сроки выберет и утвердит площадку для размещения предприятия и разработает технико-экономическое обоснование его деятельности. В тот же период ТВЭЛ подтвердил намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года плюс еще и пообещал частично профинансировать проект. Оговаривалось, что продукция может поставляться не только на украинские АЭС, но и в третьи страны.
Буквально сразу же на Украине было создано юридическое лицо — АО "Завод по производству ядерного топлива", при этом украинская сторона все же сумела отхватить 50% плюс одну акцию, вопреки ранее озвученному паритету. Одновременно Украине за символическую сумму в 2,6 миллиона рублей были переданы десять процентов акций АО "Международный центр по обогащению урана", ранее созданного Россией при участии Казахстана.
Денежные купюры США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 08:00
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Далее украинская сторона затянула процесс выбора места и подготовки документов. Наконец, к лету 2013 года стороны урегулировали все юридические нюансы и планировали в ближайшее время приступить к подготовительным работам строительства самого завода, ввод в действие первой очереди которого отложился до 2015 года. Впрочем, сроки передачи всех технологий и полноценного функционирования завода с 2020 года переносить тогда никто не планировал. Но Украина в 2013 году так и не нашла 42 миллиона долларов, которые следовало внести в уставный фонд, а без этого строительство начаться не могло. Завод продолжил существовать только на бумаге. Кстати, как и упомянутый выше ООО "Научный парк "Химические технологии".
А зимой 2013-2014 годов случилось известно что. И реализация проекта по инициативе украинской стороны была просто прекращена. Вскоре с официального сайта концерна "Ядерное топливо" исчезло даже упоминание о каком-либо сотрудничестве с Россией. Там теперь упоминаются Казахстан, Армения, КНР, ФРГ, Франция, но только не Россия.
Начиная с 2015 года концерн и государственная компания "Энергоатом" начали традиционные для нынешней Украины "танцы с бубнами", подписывая некие меморандумы и соглашения с самыми разными участниками — казахстанскими, французскими, канадскими и тому подобными. Что уж говорить об американской компании Westinghouse, к закупке топлива у которой Украина вернулась сразу же после прихода майданной власти в 2014 году. В 2016-2019 годах министр энергетики Украины Игорь Насалик неоднократно заявлял, что именно американцы предоставят технологии и построят завод на Украине. Каждое такое заявления Westinghouse опровергала.
Операторы в главном диспетчерском пункте 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 08:00
Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС
В итоге к 2020 году Украина оказалась у классического разбитого корыта.
Она не имеет завода по производству тепловыделяющих сборок и даже малейших перспектив его строительства в будущем. В ближайшие десять-двенадцать лет большая часть украинских блоков АЭС будет выводиться из эксплуатации даже с учетом ее продления. Перспективы строительства замещающих мощностей туманны: во-первых, у Украины на это нет денег, во-вторых, на Украине уже нет той промышленности, которая требовала таких объемов электроэнергии, а через десять-двенадцать лет ее останется еще меньше. В этих условия коммерческого смысла строительства завода на Украине попросту нет. А ликвидация концерна "Ядерное топливо" является просто признанием сложившихся реалий со стороны украинского руководства.
Половину тепловыделяющих элементов страна вынуждена покупать у заокеанских кураторов (хотя, строго говоря, они производятся в Швеции) по более высокой по сравнению с ТВЭЛ ценам. При этом пришлось еще и срочно сооружать Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) поскольку Westinghouse не принимает отработанное топливо даже на временное хранение, не говоря о переработке. Причем строить его пришлось не в пустыне или другой малозаселенной местности, а в Чернобыльской зоне, которая расположена, по сути, в верховьях украинской части Днепра, вдоль русла которого живет половина населения страны.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске - РИА Новости, 1920, 01.12.2019
1 декабря 2019, 08:00Ядерные технологии
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья.
Наконец, перспективы развития атомной энергетики на Украине надежно похоронены, а вместе с ними и перспективы прекращения реиндустриализации и деградации.
58396831912
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Westinghouse ElectricЭнергоатомУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Погибает окраина, земля пухом, да и земля скоро продана будет
20 сентября, 09:03
Иоанн ГрозныйИоанн Грозный
9360700
Специалисты драпают от надвигающегося коллапса атомной энергетики "нэньки" кто куда-в Россию в основном.Благо,есть программы по интеграции иностранных специалистов.
20 сентября, 08:37
Serge KhonSerge Khon
7920400
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