https://ria.ru/20200920/ukraina-1577480235.html

Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо

На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:01

westinghouse electric

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На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в ближайшее время ликвидирован. "Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении изготовления сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", — заявила она в ходе визита на Восточный горно-обогатительный комбинат (Восточный ГОК).Восточный ГОК — принадлежащий государству горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ольга Буславец — креатура <a href="http://ria.ru/person_Rinat_Akhmetov/" target="_blank" data-auto="true">Рината Ахметова</a>, которую не смогли сделать министром энергетики (не нашли достаточное количество голосов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>) и поэтому решением другой его креатуры, премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Шмыгаля</a>, назначили временно исполняющей обязанности министра.<a href="https://www.nfuel.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Государственный концерн "Ядерное топливо"</a> включает в себя Восточный ГОК, <a href="http://smoly.com.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">государственное предприятие "Смолы"</a> и <a href="http://www.iptzw.org.ua/index_ru.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии</a>. Он владеет десятью процентами<a href="https://www.iaea.org/ru/temy/mezhdunarodnyy-centr-po-obogashcheniyu-urana" target="_blank" rel="nofollow noopener"> акций АО "Международный центр по обогащению урана" в Ангарске</a>, 50% плюс одна акция <a href="http://plantnf.com.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АО "Завод по производству ядерного топлива"</a> и 49% <a href="http://www.spark-ct.com.ua/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ООО "Научный парк "Химические технологии"</a>.Но главное — в 2020 году согласно планам концерн уже должен был самостоятельно изготавливать на упомянутом выше заводе по производству ядерного топлива, 50% минус одна акция которого принадлежит российскому <a href="https://www.tvel.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АО "ТВЭЛ"</a>, сборки ядерного топлива. Но по факту благодаря Майдану завод так и не начал строиться, он существует только на бумаге, а в его штате числится два человека. Украинские чиновники после 2014 года неоднократно объявляли о грядущем строительстве завода с участием "западных партнеров", но по факту это всегда оказывалось враньем и блефом. Рассорившись с Россией, Украина лишилась возможности самостоятельно производить ядерное топливо и ликвидацией концерна "Ядерное топливо" закрепляет этот факт юридически.Концерн "Ядерное топливо" был создан распоряжением кабинета министров Украины еще в апреле 2008 года. Тогда предполагалось, что в состав концерна, кроме упомянутых выше двух заводов и института, войдут Днепровский завод прецизионных труб и находившееся тогда на санации госпредприятие "Цирконий" — санацию планировалось закончить до конца года. В итоге Днепропетровский завод прецизионных труб в сентябре 2014 года стал собственностью ООО "Торговый дом "Волгоградский металлургический завод "Красный октябрь", принадлежащего одноименному российскому предприятию. А "Цирконий" продолжали "оздоравливать" аж до нынешнего года, когда было принято судебное решение о его банкротстве и открыта ликвидационная процедура.Создавался концерн с целью освоить самостоятельный выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов <a href="http://ria.ru/product_VVEHR-1000/" target="_blank" data-auto="true">ВВЭР-1000</a> по технологиям российского АО "ТВЭЛ".Осенью 2010-го было принято решение о создании совместного предприятия "Ядерного топлива" и <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a> с долями сторон 50 на 50 для производства сборок. Стороны тогда же предварительно договорились о том, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, если Украина в сжатые сроки выберет и утвердит площадку для размещения предприятия и разработает технико-экономическое обоснование его деятельности. В тот же период ТВЭЛ подтвердил намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года плюс еще и пообещал частично профинансировать проект. Оговаривалось, что продукция может поставляться не только на украинские АЭС, но и в третьи страны.Буквально сразу же на Украине было создано юридическое лицо — АО "Завод по производству ядерного топлива", при этом украинская сторона все же сумела отхватить 50% плюс одну акцию, вопреки ранее озвученному паритету. Одновременно Украине за символическую сумму в 2,6 миллиона рублей были переданы десять процентов акций АО "Международный центр по обогащению урана", ранее созданного Россией при участии Казахстана.Далее украинская сторона затянула процесс выбора места и подготовки документов. Наконец, к лету 2013 года стороны урегулировали все юридические нюансы и планировали в ближайшее время приступить к подготовительным работам строительства самого завода, ввод в действие первой очереди которого отложился до 2015 года. Впрочем, сроки передачи всех технологий и полноценного функционирования завода с 2020 года переносить тогда никто не планировал. Но Украина в 2013 году так и не нашла 42 миллиона долларов, которые следовало внести в уставный фонд, а без этого строительство начаться не могло. Завод продолжил существовать только на бумаге. Кстати, как и упомянутый выше ООО "Научный парк "Химические технологии".А зимой 2013-2014 годов случилось известно что. И реализация проекта по инициативе украинской стороны была просто прекращена. Вскоре с официального сайта концерна "Ядерное топливо" исчезло даже упоминание о каком-либо сотрудничестве с Россией. Там теперь упоминаются Казахстан, Армения, КНР, ФРГ, Франция, но только не Россия.Начиная с 2015 года концерн и государственная компания "<a href="http://ria.ru/organization_NAEHK_EHnergoatom/" target="_blank" data-auto="true">Энергоатом</a>" начали традиционные для нынешней Украины "танцы с бубнами", подписывая некие меморандумы и соглашения с самыми разными участниками — <a href="https://interfax.com.ua/news/economic/456219.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">казахстанскими</a>, <a href="https://day.kyiv.ua/uk/news/240415-energoatom-kupuvatyme-zbagachenyy-uran-u-franciyi" target="_blank" rel="nofollow noopener">французскими</a>, <a href="https://expro.com.ua/novini/eneroatom-ta-kanadskiy-postachalnik-uranovogo-koncentratu-cameco-corporation-pdpisali-memorandum" target="_blank" rel="nofollow noopener">канадскими</a> и тому подобными. Что уж говорить об американской компании Westinghouse, к закупке топлива у которой Украина вернулась сразу же после прихода майданной власти в 2014 году. В 2016-2019 годах министр энергетики Украины <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nasalik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Насалик</a> неоднократно заявлял, что именно американцы предоставят технологии и построят завод на Украине. Каждое такое заявления Westinghouse<a href="https://economics.segodnya.ua/economics/business/westinghouse-oproverg-slova-vlastey-ukrainy-o-stroitelstve-zavoda-743251.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> опровергала</a>.В итоге к 2020 году Украина оказалась у классического разбитого корыта.Она не имеет завода по производству тепловыделяющих сборок и даже малейших перспектив его строительства в будущем. В ближайшие десять-двенадцать лет большая часть украинских блоков АЭС будет выводиться из эксплуатации даже с учетом ее продления. Перспективы строительства замещающих мощностей туманны: во-первых, у Украины на это нет денег, во-вторых, на Украине уже нет той промышленности, которая требовала таких объемов электроэнергии, а через десять-двенадцать лет ее останется еще меньше. В этих условия коммерческого смысла строительства завода на Украине попросту нет. А ликвидация концерна "Ядерное топливо" является просто признанием сложившихся реалий со стороны украинского руководства.Половину тепловыделяющих элементов страна вынуждена покупать у заокеанских кураторов (хотя, строго говоря, они производятся в Швеции) по более высокой по сравнению с ТВЭЛ ценам. При этом пришлось еще и срочно сооружать Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%A2_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)" target="_blank" rel="nofollow noopener">ЦХОЯТ</a>) поскольку Westinghouse не принимает отработанное топливо даже на временное хранение, не говоря о переработке. Причем строить его пришлось не в пустыне или другой малозаселенной местности, а в Чернобыльской зоне, которая расположена, по сути, в верховьях украинской части Днепра, вдоль русла которого живет половина населения страны.Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья.Наконец, перспективы развития атомной энергетики на Украине надежно похоронены, а вместе с ними и перспективы прекращения реиндустриализации и деградации.

https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html

https://ria.ru/20200830/ukraina-1576471845.html

https://ria.ru/20200802/1575258571.html

https://ria.ru/20200520/1571676325.html

https://ria.ru/20191201/1561758227.html

Иоанн Грозный Погибает окраина, земля пухом, да и земля скоро продана будет 106

Serge Khon Специалисты драпают от надвигающегося коллапса атомной энергетики "нэньки" кто куда-в Россию в основном.Благо,есть программы по интеграции иностранных специалистов. 85

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westinghouse electric, энергоатом, украина, авторы, мнение - авторы