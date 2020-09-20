https://ria.ru/20200920/turistka-1577525678.html
СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
Гражданка России погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T23:57
2020-09-20T23:57
2020-09-21T02:26
туризм
новости - туризм
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<strong>АНКАРА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Гражданка России погибла под колесами микроавтобуса в турецком <a href="http://ria.ru/location_Kemer/" target="_blank" data-auto="true">Кемере</a>, сообщает газета Milliyet.По данным газеты, 65-летняя российская туристка при выходе из отеля попала под колеса служебного микроавтобуса, который сдавал назад. Водитель тут же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось.По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/turtsiya-chp-1577446540.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кемер, турция, в мире