https://ria.ru/20200920/tramp-1577511839.html

ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа

Королевская канадская конная полиция присоединилась к проводимому ФБР расследованию происхождения посылки с сильнодействующим ядом рицином, адресованной... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:46

2020-09-20T15:46

2020-09-20T16:49

фбр

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сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Королевская канадская конная полиция присоединилась к проводимому <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> расследованию происхождения посылки с сильнодействующим ядом рицином, адресованной президенту США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональду Трампу</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBC</a>."Королевская канадская конная полиция подтверждает, что получило просьбу о содействии ФБР в связи с подозрительной посылкой, отправленной в Белый дом… Первоначальная информация, полученная в ходе расследования, указывает на то, что посылка происходит из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank">Канады</a>", - заявил представитель полиции Дэн Брайен, слова которого приводит CBC.Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал, что сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа. По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.Источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>также сообщил телеканалу, что изучается вероятность отправки посылки из Канады.Рицин - высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.

https://ria.ru/20200614/1572885407.html

https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html

Вячеслав Володько Срочно собрать совет ЕС и санкции против Канады, и обратиться в озхо и собрать совет безопасности ООН, это покушение 53

Саша Логер Однозначно, по приказу Трюдо, хайли-лайкли!!! 43

13

канада

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, канада, сша, в мире