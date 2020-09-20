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https://ria.ru/20200920/tramp-1577511839.html
ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Королевская канадская конная полиция присоединилась к проводимому ФБР расследованию происхождения посылки с сильнодействующим ядом рицином, адресованной... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:46
2020-09-20T16:49
фбр
дональд трамп
канада
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Королевская канадская конная полиция присоединилась к проводимому <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> расследованию происхождения посылки с сильнодействующим ядом рицином, адресованной президенту США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональду Трампу</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBC</a>."Королевская канадская конная полиция подтверждает, что получило просьбу о содействии ФБР в связи с подозрительной посылкой, отправленной в Белый дом… Первоначальная информация, полученная в ходе расследования, указывает на то, что посылка происходит из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank">Канады</a>", - заявил представитель полиции Дэн Брайен, слова которого приводит CBC.Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал, что сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа. По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.Источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>также сообщил телеканалу, что изучается вероятность отправки посылки из Канады.Рицин - высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.
https://ria.ru/20200614/1572885407.html
https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html
Срочно собрать совет ЕС и санкции против Канады, и обратиться в озхо и собрать совет безопасности ООН, это покушение
53
Однозначно, по приказу Трюдо, хайли-лайкли!!!
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13
канада
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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фбр, дональд трамп, канада, сша, в мире

ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа

15:46 20.09.2020 (обновлено: 16:49 20.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Королевская канадская конная полиция присоединилась к проводимому ФБР расследованию происхождения посылки с сильнодействующим ядом рицином, адресованной президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал CBC.
"Королевская канадская конная полиция подтверждает, что получило просьбу о содействии ФБР в связи с подозрительной посылкой, отправленной в Белый дом… Первоначальная информация, полученная в ходе расследования, указывает на то, что посылка происходит из Канады", - заявил представитель полиции Дэн Брайен, слова которого приводит CBC.
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
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Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал, что сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа. По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.
Источник в правоохранительных органах США также сообщил телеканалу, что изучается вероятность отправки посылки из Канады.
Рицин - высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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ФБРДональд ТрампКанадаСШАВ мире
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Срочно собрать совет ЕС и санкции против Канады, и обратиться в озхо и собрать совет безопасности ООН, это покушение
20 сентября, 16:16
ВВВячеслав Володько
42110000
Однозначно, по приказу Трюдо, хайли-лайкли!!!
20 сентября, 15:50
Саша ЛогерСаша Логер
28141000
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