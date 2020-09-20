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https://ria.ru/20200920/tiktok-1577497925.html
TikTok сообщил о сотрудничестве с Oracle и Walmart
Китайский сервис TikTok сообщил, что будет совместно работать с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T02:55
2020-09-20T07:39
tiktok
министерство торговли сша
дональд трамп
oracle corporation
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Китайский сервис <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> сообщил, что будет совместно работать с корпорацией <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и ритейлером <a href="http://ria.ru/organization_Walmart/" target="_blank" data-auto="true">Walmart</a>.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> одобрил покупку приложения TikTok американской Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать и Walmart. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство торговли США</a> отложило введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября."Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США… Мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу", — говорится в заявлении TikTok, опубликованном в <a href="https://twitter.com/tiktok_us" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Отмечается, что Oracle станет техническим партнером TikTok, в том числе будет отвечать за безопасность данных американских пользователей, а с Walmart сервис намерен вести коммерческое сотрудничество. Сервис TikTok планирует создать около 25 тысяч рабочих мест в США."В рамках этого проекта Oracle станет нашим надежным поставщиком технологий, ответственным за хранение всех данных пользователей в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы обеспечить полное соблюдение требований национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Сейчас мы работаем с Walmart над коммерческим сотрудничеством", - говорится в сообщении сервиса.В заявлении сервиса также отмечается, что команда TikTok постоянно работает над предоставлением безопасной и всеобъемлющей платформы различным пользователям.Ранее в пятницу власти США заявляли о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября.
https://ria.ru/20200919/tiktok-1577494921.html
https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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tiktok, министерство торговли сша, дональд трамп, oracle corporation, сша, в мире

TikTok сообщил о сотрудничестве с Oracle и Walmart

02:55 20.09.2020 (обновлено: 07:39 20.09.2020)
2541
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Depositphotos / J_ilina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Китайский сервис TikTok сообщил, что будет совместно работать с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok американской Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать и Walmart. Министерство торговли США отложило введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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"Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США… Мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу", — говорится в заявлении TikTok, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что Oracle станет техническим партнером TikTok, в том числе будет отвечать за безопасность данных американских пользователей, а с Walmart сервис намерен вести коммерческое сотрудничество. Сервис TikTok планирует создать около 25 тысяч рабочих мест в США.
"В рамках этого проекта Oracle станет нашим надежным поставщиком технологий, ответственным за хранение всех данных пользователей в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы обеспечить полное соблюдение требований национальной безопасности США. Сейчас мы работаем с Walmart над коммерческим сотрудничеством", - говорится в сообщении сервиса.
В заявлении сервиса также отмечается, что команда TikTok постоянно работает над предоставлением безопасной и всеобъемлющей платформы различным пользователям.
Ранее в пятницу власти США заявляли о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября.
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Чат1
TikTokМинистерство торговли СШАДональд ТрампOracle CorporationСШАВ мире
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