https://ria.ru/20200920/tiktok-1577497925.html

TikTok сообщил о сотрудничестве с Oracle и Walmart

Китайский сервис TikTok сообщил, что будет совместно работать с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T02:55

2020-09-20T02:55

2020-09-20T07:39

tiktok

министерство торговли сша

дональд трамп

oracle corporation

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Китайский сервис <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> сообщил, что будет совместно работать с корпорацией <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и ритейлером <a href="http://ria.ru/organization_Walmart/" target="_blank" data-auto="true">Walmart</a>.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> одобрил покупку приложения TikTok американской Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать и Walmart. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство торговли США</a> отложило введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября."Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США… Мы в восторге от того, что мы сможем продолжить служить нашему многообразному и креативному сообществу", — говорится в заявлении TikTok, опубликованном в <a href="https://twitter.com/tiktok_us" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Отмечается, что Oracle станет техническим партнером TikTok, в том числе будет отвечать за безопасность данных американских пользователей, а с Walmart сервис намерен вести коммерческое сотрудничество. Сервис TikTok планирует создать около 25 тысяч рабочих мест в США."В рамках этого проекта Oracle станет нашим надежным поставщиком технологий, ответственным за хранение всех данных пользователей в США и обеспечение безопасности связанных компьютерных систем, чтобы обеспечить полное соблюдение требований национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Сейчас мы работаем с Walmart над коммерческим сотрудничеством", - говорится в сообщении сервиса.В заявлении сервиса также отмечается, что команда TikTok постоянно работает над предоставлением безопасной и всеобъемлющей платформы различным пользователям.Ранее в пятницу власти США заявляли о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября.

https://ria.ru/20200919/tiktok-1577494921.html

https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, министерство торговли сша, дональд трамп, oracle corporation, сша, в мире