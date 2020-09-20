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https://ria.ru/20200920/tarzan-1577498215.html
Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил свой пост об измене
Певец и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), раскритиковал в Instagram Первый канал за передачу о скандале в его семейной жизни, а также объяснил публикацию... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T03:57
2020-09-20T03:57
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
первый канал (телеканал)
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Певец и бодибилдер <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a> (Тарзан), раскритиковал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFUhE6HIZKV/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Первый канал за передачу о скандале в его семейной жизни, а также объяснил публикацию признания об измене своей супруге, певице <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>.Глушко заявил, что телеканал подписал контракт с "двумя аферистками" на съемки целого цикла передач о скандале в звездной семье, и он решил, что информация о произошедшем должна поступить от него, а не от "сомнительной парочки мошенниц и воровок".Артист отметил, что отношения между мужчиной и женщиной должны оставаться их личным и неприкосновенным делом, и обсуждение их на телеканалах неприемлемо. Он раскритиковал "низкопробные ток-шоу", в которых "на главном канале страны" обсуждают "сплетни о тех, кто туда даже не пришел".По словам Глушко, он с супругой просил не распространять информацию о их семейной жизни, но Первый канал все равно выпустил передачу, посвященную скандальному случаю.Ранее актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном, раскрыла подробности их отношений и обнародовала видео, на котором она запечатлена <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank">в ванной вместе со стриптизером</a>, в эфире программы "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Iq6_GuP0aI" target="_blank">На самом деле</a>" на Первом канале. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.Тарзан ранее записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Через некоторое время шоумен удалил ролик.
https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, первый канал (телеканал), наташа королева (наталия порывай)

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил свой пост об измене

03:57 20.09.2020
14385
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певец и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), раскритиковал в Instagram Первый канал за передачу о скандале в его семейной жизни, а также объяснил публикацию признания об измене своей супруге, певице Наташе Королевой.
"Появившееся мое заявление на всю страну — это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия", — отметил певец.
Глушко заявил, что телеканал подписал контракт с "двумя аферистками" на съемки целого цикла передач о скандале в звездной семье, и он решил, что информация о произошедшем должна поступить от него, а не от "сомнительной парочки мошенниц и воровок".
Артист отметил, что отношения между мужчиной и женщиной должны оставаться их личным и неприкосновенным делом, и обсуждение их на телеканалах неприемлемо. Он раскритиковал "низкопробные ток-шоу", в которых "на главном канале страны" обсуждают "сплетни о тех, кто туда даже не пришел".
По словам Глушко, он с супругой просил не распространять информацию о их семейной жизни, но Первый канал все равно выпустил передачу, посвященную скандальному случаю.
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:46
"Любовница" Тарзана сделала тест на беременность в эфире шоу
Ранее актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном, раскрыла подробности их отношений и обнародовала видео, на котором она запечатлена в ванной вместе со стриптизером, в эфире программы "На самом деле" на Первом канале. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.
Тарзан ранее записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Через некоторое время шоумен удалил ролик.
112510616
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Сергей Глушко (Тарзан)Шоу-бизнесПервый канал (телеканал)Наташа Королева (Наталия Порывай)
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