https://ria.ru/20200920/tarzan-1577498215.html

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил свой пост об измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), раскритиковал в Instagram Первый канал за передачу о скандале в его семейной жизни, а также объяснил публикацию... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T03:57

2020-09-20T03:57

2020-09-20T03:57

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

первый канал (телеканал)

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Певец и бодибилдер <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a> (Тарзан), раскритиковал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFUhE6HIZKV/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Первый канал за передачу о скандале в его семейной жизни, а также объяснил публикацию признания об измене своей супруге, певице <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>.Глушко заявил, что телеканал подписал контракт с "двумя аферистками" на съемки целого цикла передач о скандале в звездной семье, и он решил, что информация о произошедшем должна поступить от него, а не от "сомнительной парочки мошенниц и воровок".Артист отметил, что отношения между мужчиной и женщиной должны оставаться их личным и неприкосновенным делом, и обсуждение их на телеканалах неприемлемо. Он раскритиковал "низкопробные ток-шоу", в которых "на главном канале страны" обсуждают "сплетни о тех, кто туда даже не пришел".По словам Глушко, он с супругой просил не распространять информацию о их семейной жизни, но Первый канал все равно выпустил передачу, посвященную скандальному случаю.Ранее актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном, раскрыла подробности их отношений и обнародовала видео, на котором она запечатлена <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank">в ванной вместе со стриптизером</a>, в эфире программы "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Iq6_GuP0aI" target="_blank">На самом деле</a>" на Первом канале. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.Тарзан ранее записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Через некоторое время шоумен удалил ролик.

https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, первый канал (телеканал), наташа королева (наталия порывай)