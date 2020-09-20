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В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34
Стоящий на постаменте танк Т-34 окутался дымом в поселке Новосмолинский Нижегородской области из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:36
2020-09-20T18:40
т-34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости.</strong> Стоящий на постаменте танк <a href="http://ria.ru/product_T_34/" target="_blank" data-auto="true">Т-34</a> окутался дымом в поселке Новосмолинский <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Видео танка-памятника в клубах дыма на главной улице поселка Новосмолинский было опубликовано в соцсетях в выходные.Собеседник агентства подчеркнул, что открытого горения не было, памятник не пострадал. Кроме того, танк запаян, доступ внутрь невозможен.
https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html
Наверное пора стряхнуть мусор с 34-рок. Или мож он просто движок прогревает?...
48
Наблюдая скопившуюся в мире несправедливость, славная боевая машина решила вновь тряхнуть стариной и навести порядок!
47
11
нижегородская область
РИА Новости
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т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34

16:36 20.09.2020 (обновлено: 18:40 20.09.2020)
10841
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Стоящий на постаменте танк Т-34 окутался дымом в поселке Новосмолинский Нижегородской области из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Видео танка-памятника в клубах дыма на главной улице поселка Новосмолинский было опубликовано в соцсетях в выходные.

"Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в поселок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазали на танк: тряпочками, бычками, бумажками. <…> Видимо, кто-то окурок засунул, мусор начал тлеть. Пожарные все оттуда выковыряли, вытащили", — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Собеседник агентства подчеркнул, что открытого горения не было, памятник не пострадал. Кроме того, танк запаян, доступ внутрь невозможен.
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Обсудить11
Т-34МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Наверное пора стряхнуть мусор с 34-рок. Или мож он просто движок прогревает?...
20 сентября, 16:44
CCorddamon
1740011
Наблюдая скопившуюся в мире несправедливость, славная боевая машина решила вновь тряхнуть стариной и навести порядок!
20 сентября, 17:29
ИЗИгорь Земский
2921002
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