В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34
16:36 20.09.2020 (обновлено: 18:40 20.09.2020)
10841
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Стоящий на постаменте танк Т-34 окутался дымом в поселке Новосмолинский Нижегородской области из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Видео танка-памятника в клубах дыма на главной улице поселка Новосмолинский было опубликовано в соцсетях в выходные.
"Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в поселок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазали на танк: тряпочками, бычками, бумажками. <…> Видимо, кто-то окурок засунул, мусор начал тлеть. Пожарные все оттуда выковыряли, вытащили", — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Собеседник агентства подчеркнул, что открытого горения не было, памятник не пострадал. Кроме того, танк запаян, доступ внутрь невозможен.
17 сентября, 08:00Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас