https://ria.ru/20200920/t-34-1577513986.html

В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34

Стоящий на постаменте танк Т-34 окутался дымом в поселке Новосмолинский Нижегородской области из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:36

2020-09-20T16:36

2020-09-20T18:40

т-34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости.</strong> Стоящий на постаменте танк <a href="http://ria.ru/product_T_34/" target="_blank" data-auto="true">Т-34</a> окутался дымом в поселке Новосмолинский <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> из-за тления скопившегося в его щелях мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Видео танка-памятника в клубах дыма на главной улице поселка Новосмолинский было опубликовано в соцсетях в выходные.Собеседник агентства подчеркнул, что открытого горения не было, памятник не пострадал. Кроме того, танк запаян, доступ внутрь невозможен.

https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html

Corddamon Наверное пора стряхнуть мусор с 34-рок. Или мож он просто движок прогревает?... 48

Игорь Земский Наблюдая скопившуюся в мире несправедливость, славная боевая машина решила вновь тряхнуть стариной и навести порядок! 47

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нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия